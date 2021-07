JVA Bochum vereidigt 22 neue Mitarbeiter im Vollzugsdienst

Bochum. In der JVA sind 22 neue Bedienstete vereidigt worden. Einige haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen, andere beginnen sie nun.

Die JVA Bochum hat 22 Bedienstete im Justizvollzugsdienst vereidigt.

14 frisch ausgebildete Beamte (Justizvollzugsobersekretäre, davon drei Obersekretärinnen) führen künftig in der Strafvollzugsanstalt an der Krümmede eigenständig eine Abteilung mit bis zu 35 Gefangenen.

Ausbildung findet nicht nur in der JVA Bochum statt

Außerdem beginnen acht Anwärter (darunter eine Frau) nun die zweijährige Ausbildung, die sie nicht nur in der JVA Bochum absolvieren. Zu dieser Ausbildung gehören auch Einblicke in den offenen und den Jugend-Vollzug sowie schulische Blöcke in der Landesjustizvollzugsschule in Wuppertal.

