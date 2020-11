JVA Bochum: Flüchtiger Straftäter in Paderborn festgenommen

Ein Mann, der nach einem Freigang im August nicht in die JVA Bochum zurückkam, wurde in Paderborn festgenommen. Er hatte einen Bekannten verletzt und seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht.

Bochum. Ein Mann, der nach einem Freigang im August nicht in die JVA Bochum zurückkam, wurde in Paderborn festgenommen. Er hatte einen Bekannten verletzt.

Die Polizei hat am Freitagmorgen (27. November) in Paderborn einen 25-Jährigen festgenommen, der nach einem Freigang Ende August nicht zurück in die JVA Bochum gekehrt war. Seitdem wurde nach ihm gefahndet, teilt die Polizei der Kreises Paderborn mit. Der Mann hatte in Münster unter anderem seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht und einen Bekannten mit einem Stahlprojektil verletzt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Einsatzkräfte der Spezialeinheiten nahmen den 25-jährigen Straftäter schließlich in einer Wohnung in Paderborn fest. Dort wurde nach ihm gefahndet, nachdem er auch die Wohnung des Bekannten verwüstet und Kette sowie Bargeld geraubt hatte, so die Polizei weiter.

Polizei nimmt Straftäter aus der JVA Bochum in Paderborn fest

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen hätten die Ermittler auf die Spur des Täters nach Paderborn geführt. Dort erfolgte um kurz nach fünf Uhr der Zugriff: Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den Tatverdächtigen fest, er leistete keinen Widerstand.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.