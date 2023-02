Die Staatsanwaltschaft Bochum sah nach dem Unglück in der Kita kein Verschulden beim Personal.

Unglück Junge stirbt nach Atemnot in Kita: Verfahren eingestellt

Bochum. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren wegen des Todes eines Jungen in einer Bochumer Kita eingestellt. Ein Verschulden sei nicht feststellbar.

Sieben Monate nach dem Tod eines einjährigen Jungen in der Kita an der Bergmannstraße in Bochum-Hofstede hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingestellt. Damit kommt es nicht zu einem Prozess.

Das teilte Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann auf WAZ-Anfrage mit.

Am 21. Juni 2022 hatte das 18 Monate alte Kind während des Mittagsschlafes erhebliche Atemnot erlitten. Das Personal der Kita leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und rief den Rettungsdienst. Aber der Junge starb am 25. Juni trotz intensiver medizinischer Betreuung in einem Krankenhaus. Er war an Speiseresten erstickt, wie eine Obduktion ergab.

Ermittlungen liefen nicht gegen bestimmte Personen

Das Ermittlungsverfahren richtete sich gegen Unbekannt, nicht gegen bestimmte Personen. Drei Kindergärtnerinnen sollen bei dem Unglück in der Kitagruppe gewesen sein.

Wie Bachmann erläuterte, sei nicht festzustellen gewesen, dass das Personal seine Sorgfaltspflicht verletzt habe. Die Kindergärtnerinnen hätten den Schlafraum nicht längere Zeit verlassen. Zudem sei das Babyfon eingeschaltet gewesen. Der später verstorbene Junge sei erst kurz vor dem Vorfall ins Bett gelegt worden, zuvor sei ihm noch beim Entkleiden geholfen worden.

Außerdem stützt sich Bachmann auf ein rechtsmedizinisches Gutachten. Demnach hätte die Notlage des Kindes auch ganz lautlos entstanden sein können.

Der Träger der Kita, der evangelische Kirchenkreis Bochum, hat das Unglück zum Anlass genommen, verschiedene Abläufe und Regeln in allen seinen 44 Kitas „im Rahmen einer Risikoanalyse“ kritisch zu prüfen. Das teilte Pressesprecherin Hannah Praetorius auf Anfrage mit.

Kita-Träger sensibilisiert für die Gefahren im Bereich der Ernährung

Als Hilfe hätten dabei auch Empfehlungen der Unfallkasse NRW zu Kleinteilen und Lebensmitteln in der Kindertagespflege gedient. „Schon lange wird in unseren Kitas auch für die Gefahren im Bereich Ernährung sensibilisiert: Zu den Maßnahmen, die wir in allen unseren Einrichtungen seit langer Zeit durchführen, gehören die altersgerechte Speisenpräsentation, unter anderem das Kleinschneiden kritischer Lebensmittel, und geeignetes Sitzmobiliar beim Einnehmen der Mahlzeiten.“

Mit allen Kindern würden regelmäßig die gemeinsamen Tischregeln, zum Beispiel sitzen bleiben beim Essen, langsames Essen und ausreichendes Kauen der Speisen, besprochen.

Familie des verstorbenen Kindes legt Rechtsmittel gegen den Einstellungsbeschluss ein

Die Familie des verstorbenen Jungen wird gegen den Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegen, wie ihre Rechtsanwältin Nele Trenner aus Berlin am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Ihrer Aussage zufolge seien auch nicht drei Kindergärtnerinnen vor Ort gewesen: „Eine war erkrankt, eine in der Pause und eine musste allein (!) die Mittagessen- und Schlafsituation mit der kompletten Krippengruppe in zwei verschiedenen Räumen meistern“.

In einem ähnlichen Fall wird es zum Gerichtsprozess kommen

Der Todesfall erinnert an ein Unglück in Gelsenkirchen 2021. Dort soll ein Junge (2) in der Mittagspause im unteren Bereich eines Etagenbettes gelegen und seinen Kopf im Gestänge des Bettes eingeklemmt haben. Auch er war erstickt. Im April müssen sich laut WDR zwei Erzieherinnen (24, 36) wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten.

