Junge Bochumerin (16) nach Fahrradunfall schwer verletzt

Bochum Fahrradunfall in Bochum-Riemke: 16-Jährige stürzt auf nasser Fahrbahn und verletzt sich schwer. Wegen Unfallursache ermittelt die Polizei Bochum.

Bei einem Fahrradunfall im Stadtteil Riemke am gestrigen Vormittag (15. Februar) verletze sich eine 16-Jährige schwer, teilt die Polizei Bochum mit.

Grund für den Unfall ist noch unbekannt

Sie sei mit ihrem Rad auf der Beisingstraße in Richtung am Hausacker unterwegs gewesen, als sie in Höhe der Hausnummer 5 stürzte, heißt es im Polizeibericht. Nach bisherigen Kenntnisstand sei der Grund für den Unfall noch nicht bekannt, jedoch sei die Fahrbahn zu dem Zeitpunkt des Sturzes nass gewesen, so Marco Bischoff von der Polizei Bochum.

Die Jugendliche verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum