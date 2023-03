In diesem Bereich auf dem Dr.-Ruer-Platz in Bochum wurde der Junge überfallen.

Überfall Junge (12) in Bochum von vier Tätern ausgeraubt: Tasche weg

Bochum. Überfall auf einen zwölfjährigen Jungen in Bochum: Vier unbekannte Täter raubten seine Umhängetasche. Die Kripo sucht sie jetzt.

Ein zwölfjähriger Junge ist in der Innenstadt von Bochum von vier Kindern oder Jugendlichen überfallen und ausgeraubt worden.

Das Verbrechen ereignete sich laut Polizei am Donnerstag zwischen 19 und 19.30 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz in Höhe der Sparkasse. Dort sei das Kind von vier Jugendlichen angesprochen und aufgefordert worden, Geld herauszugeben. Einer habe den Jungen festgehalten, ein anderer ihn geschlagen. Die Täter entrissen ihm eine Umhängetasche und flüchteten in unbekannte Richtung.

Kripo Bochum bittet um Zeugenhinweise

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Täter werden nicht näher beschrieben. Sie sollen nach Angaben des Zwölfjährigen im selben Alter sein wie er.

Hinweise an Kriminalkommissariat: 0234 909 8135 oder -4441 (Kriminalwache).

