Bochum. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein zwölfjähriger Junge aus Bochum verletzt worden. Er stieg gerade aus einem Bus aus.

Junge (12) aus Bochum wird von Auto erfasst und verletzt

Ein zwölfjähriger Junge aus Bochum ist im Stadtteil Laer von einem Auto erfasst worden. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Er soll aber nicht schwer verletzt sein.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stieg der Schüler am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf dem Werner Hellweg in Höhe Sudbeckenpfad in Bochum aus einem Linienbus aus und lief auf die Straße. Eine Autofahrerin (67) aus Bochum, die in Richtung Wittener Straße unterwegs war und an dem Bus vorbeifuhr, konnte dem Kind trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen.

Kind prallte gegen die Motorhaube

Der Zwölfjährige prallte seitlich gegen die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.