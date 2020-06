Junge (1) sitzt im Auto fest - Feuerwehr Bochum befreit ihn

Bochum/Wattenscheid. Ein einjähriges Kind wurde von der Feuerwehr Bochum aus einem Auto befreit. Der Junge hatte beim Spielen die Verriegelung gedrückt.

Die Feuerwehr hat am Sonntagabend am Wattenscheider Hellweg in Bochum ein einjähriges Kind aus einem verschlossenen Auto befreit.

Wie die Feuerwehr am Montag berichtete, spielte der Junge um kurz vor 20 Uhr mit dem Autoschlüssel seiner Eltern auf einem privaten Parkplatz unter freiem Himmel. „Leider drückte er den Knopf zum Verriegeln des Fahrzeugtüren im völlig falschen Moment, denn der Junge befand sich gerade alleine im Fahrzeug und alle Türen waren geschlossen“, sagte die Feuerwehr.

Da kein Ersatzschlüssel zur Hand war, alarmierten die Eltern schließlich die Feuerwehr.

Gutes Zureden der Feuerwehr Bochum nützte nichts

Als zehn Einsatzkräfte bei der Familie eintrafen, spielte das Kleinkind laut Feuerwehr „weiterhin vergnügt mit dem Autoschlüssel, aber alle Bemühungen und gutes Zureden konnten den Jungen nicht dazu bringen, den richtigen Knopf noch einmal zu drücken.

Am Ende blieb nur noch die Möglichkeit, eine kleine Heckscheibe einzuschlagen, um die Türen zu entriegeln. Unverletzt wurde der Junge seinen Eltern übergeben werden.

Um 20.15 Uhr war der Einsatz der Feuerwache Wattenscheid beendet.