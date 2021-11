Julius schreibt ans Christkind: Brief landet bei der Polizei

Justus Brief an das Christkind ist bei der Polizei Bochum gelandet.

Julius aus Bochum hat einen Brief an das Christkind geschrieben. Das Problem: Statt dort ist es bei der Bochumer Polizei gelandet. Die hilft nun.

„Hey Julius aus Bochum, aus irgendwelchen Gründen ist dein Brief an das Christkind bei uns gelandet“, heißt es in einem Post im sozialen Netzwerk Twitter. „Wir haben den Umschlag mal frankiert und in einen Briefkasten geworfen, damit die Post ihn zustellen kann“, teilt die Polizei mit.

Polizei Bochum drückt die Daumen, dass Weihnachtswünsche wahrwerden

🎄 Hey Julius aus #Bochum, aus irgendwelchen Gründen ist dein Brief an das #Christkind bei uns gelandet. Wir haben den Umschlag mal frankiert und in einen Briefkasten geworfen, damit die #Post ihn zustellen kann.



Wir drücken die Daumen, dass alle deine Wünsche wahr werden! pic.twitter.com/zzd3f7ONDw — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) November 18, 2021

Sie drückt die Daumen, dass die Weihnachtswünsche von Julius wahr werden.

