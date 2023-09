Kriminalität Jugendlicher (15) in Bochum überfallen: E-Roller gestohlen

Bochum. Unbekannte Täter haben einem Jugendlichen den E-Roller in Bochum weggenommen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise. Die Tat war in Langendreer.

Die Polizei sucht drei junge Männer, die einem 15-jährigen Jugendlichen seinen E-Roller gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, zogen die unbekannten Täter den 15-Jährigen aus Bochum von dem Gefährt und flüchteten.

Jetzt bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Der Jugendliche war am Mittwoch, 27. September, mit seinem E-Scooter auf der Straße Am Neggenborn im Stadtteil Langendreer unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 wurde er von drei jungen Männern angesprochen und schließlich von seinem Fahrzeug gezogen.

Polizei sucht jetzt Zeugen

Einer der Männer stieg auf den Scooter und flüchtete, die anderen liefen hinterher. Die Täter werden als männlich, zwischen 17 und 21 Jahre alt beschrieben. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

