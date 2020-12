Jugendliche Unternehmer in Bochum gründen Digitalagentur

Die Digitalisierung in Deutschland wirkt schwerfällig. Vor allem Schulen, heißt es oft, seien rückständig. Die Arbeit der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bochum am digitalen Fortschritt inspirierte drei Oberstufenschüler so sehr, dass sie jetzt ihr eigenes Unternehmen gegründet haben.

Anas Karoun, Daniele Intini und Aris Althaus, allesamt 17 Jahre alt, stellten fest, dass es nicht nur in der Schule hapert mit den Online-Medien, sondern auch viele kleine und mittelständische Unternehmen hinterherhinken. „Wir haben gemerkt, wie wichtig die Online-Präsenz ist und möchten Firmen dabei helfen, diese zu verbessern. Das fängt ja schon damit an, dass manche kein Profil bei Google My Business haben“, sagt Anas Karoun. Alle drei beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit Web-Entwicklung. Durch die Firma wird ihr Hobby zur Berufsperspektive. Das Steckenpferd der Agentur ist aktuell der Aufbau von Internetpräsenzen mit WordPress, die fortlaufende Pflege der Website, aber auch strategische Beratung beispielsweise zu Social-Media-Aktivitäten von Unternehmen.

Ein Jahr bis zur Firmengründung

Rechtsform der Firma Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG) ist keine eigenständige Rechtsform, sondern eine Sonderform der GmbH. Sie ist wird auch „Mini-GmbH“ genannt und eignet sich für kleine Unternehmen, die ihre Haftung beschränken möchten. Wichtiger Unterschied zur klassischen GmbH ist, dass die UG das für eine GmbH erforderliche Stammkapital von 25 000 Euro nicht benötigt, sondern ab einem Euro gegründet werden kann.

Seit Juli 2020 befindet sich die AlphaVentum UG (haftungsbeschränkt) offiziell in Gründung. „Wir warten nur noch auf den Eintrag ins Handelsregister und die Anmeldung als Gewerbe“, berichtet Karoun. Kennt man die Stolpersteine für minderjährige Gründer, sind das vergleichsweise schlichte Formalien. Denn von der Idee im August 2019 bis zur Gründung verging fast ein Jahr. Auch Corona geriet den Jungs in die Bahn. Größtes Hindernis allerdings war ihre eingeschränkte Geschäftsfähigkeit, aufgrund ihres Alters. Praktischerweise unterstützte die Jugendlichen ein Freund der Familie Althaus unentgeltlich. Als Unternehmer und Rechtsanwalt stand Andreas Galatas fachmännisch zu Seite. Rein formal bleibt er auch Geschäftsführer der Agentur, bis die drei volljährig werden.

Familiengericht überzeugen

Die Eltern der Jungunternehmer unterstützten die Pläne ihrer Söhne von Anfang an. So galt es vor allem das Familiengericht zu überzeugen, das für die Belange Minderjähriger zuständig ist. Dazu reichte das Team dort eine Einschätzung ihres Schulleiters vor, erarbeitete einen Businessplan und sprach bei der Instanz selbst vor.

Kristian Reichstein, Schulleiter der Heinrich-Böll-Gesamtschule, stellte den Jungs eine Art Eignungszeugnis aus. „Es ist uns wichtig, dass Schüler über die Schule hinaus denken und ihre Zukunftsplanung in die Hand nehmen. Wenn dieses Engagement so weit geht, dass sie ein eigenes Unternehmen gründen und hier vielfältige praktische Erfahrungen sammeln ohne ihre schulische Entwicklung aus den Augen zu verlieren, dann ist das bemerkenswert“, so Reichstein.

Am Ende waren alle überzeugt: Diese Jungs schaffen das. Parallel streben sie ihr Abitur in 2022 an. Der Vorteil: Sie können die Firma relativ entspannt angehen – ohne existenziellen Druck oder belastende Ausgaben. Auch die Investition für die notwendige Software blieb für die Gründer überschaubar. Erste Kundenaufträge hat die Webagentur bereits erfüllt. Nach dem Abitur steht für die jungen Unternehmer ein Studium zur Debatte, das der Agentur weitere Impulse geben könnte. Das große Ziel der Jugendlichen: „Unabhängigkeit“.

Persönliche Betreuung der Kunden

Und auch wenn alle drei für die Web-Entwicklung brennen, haben sie unterschiedliche Schwerpunkte. Daniele Intini interessiert sich für technischen Fortschritt und Design, Aris Althaus sorgt als Projektmanager für den großen Überblick und Anas Karouns Stärke ist die Kommunikation. Allzu großen Manschetten vor der Konkurrenz im Agenturmarkt haben die drei Firmeninhaber nicht. Sie setzen auf sehr persönliche Betreuung kleiner- bis mittelständischer Unternehmen. Zuerst wollen sie Bochum mit ihrem digitalen Know-how bereichern.

