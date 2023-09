Raubdelikt Jugendliche überfallen Mann in Bochum – Opfer gesucht

Bochum. Jugendliche haben in Bochum auf einen Mann eingetreten und seinen Rucksack geklaut. Die Polizei sucht den Betroffenen sowie weitere Zeugen.

Fünf bis sechs Jugendliche haben in Bochum laut Polizei am späten Dienstagabend auf einen noch unbekannten Betroffenen eingetreten und ihm seinen Rucksack geklaut. Eine Zeugin beobachtete den möglichen Raub am Dienstag, 5. September, gegen 22 Uhr im Bereich Alleestraße/ Wattenscheider Straße.

Die Polizei berichtet, dass die Jugendlichen flüchteten und das Opfer weggelaufen war, bevor die Zeugin ihn ansprechen konnte.

Der Betroffene wird gesucht - So werden er und die Täter beschrieben

Die Polizei beschreibt die Täter als „südländisch aussehend“, zwischen 16 und 18 Jahren alt. Ihre Kleidung war dunkel, einer hatte ein weißes T-Shirt an, ein anderer hatte einen Zopf und eine Kappe auf.

Der Betroffene ist laut Polizei zwischen 40 und 50 Jahren alt, dunkelhäutig und hatte eine helle Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt an.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) darum, dass sich der Betroffene oder weitere Zeugen melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum