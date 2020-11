Jugendliche denken über neue Ideen für Bochum-Südwest nach

Weitmar. Beim Jugendforum am Sonntag bündeln Schüler ihre Vorstellungen von einer besseren Zukunft. Wegen Corona finden mehrere kleine Treffen statt.

Zu einem Jugendforum lädt die Arbeitsgemeinschaft Offene Türen (AGOT) gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendring am Sonntag (15.) um 15 Uhr alle Kinder und Jugendliche ein. Das Treffen steht unter dem Motto „Neue Ideen für Bochum-Südwest“.

Ursprünglich hätte das Forum mit festen Gruppen im Jugendfreizeitzentrum OT Weitmar stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Einschränkungen ist dies nicht mehr möglich. Jetzt werden sich kleinere Gruppen an verschiedenen Standorten treffen : im Jugendzentrum Linden, im JAWO Weitmar, im OT Weitmar und im Stadtteilzentrum Dahlhausen. Die Gruppen sind digital vernetzt und können sich untereinander austauschen.

Austausch zum Thema Lebensqualität

Das Jugendforum soll einen Austausch über die Lebensqualität von jungen Menschen im Stadtbezirk ermöglichen: „Ihre Erfahrungen, Vorstellungen und Ideen zur Gestaltung und Veränderung sind gefragt“, sagt Rolf Geers, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendrings.

Zentrale Fragen diesmal sind: Gefällt es euch im Bochumer Südwesten? Ist der Stadtbezirk attraktiv für Kinder und Jugendliche? Gibt es gute Angebote? Was gefällt, was läuft schief? „Zu Beginn werden Jugendliche aus den verschiedenen Ortsteilen ihr Lebensumfeld und für sie wichtige Räume vorstellen“, sagt Geers. „In den anschließenden Workshops setzen sich die Teilnehmenden dann mit dem Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebot im Stadtbezirk auseinander.“

Die Ergebnisse werden in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) und die Mitglieder des Rates geschickt . Auch die Bezirksvertretung Südwest befasst sich bei einer Sitzung im Frühjahr mit den Vorschlägen der Jugendlichen. Bezirksbürgermeister Marc Gräf (SPD) hat die Patenschaft des Jugendforums übernommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Wer mitmachen möchte: Anmeldungen unter 0234 / 51 64 61 56 sowie info@jugendring-bochum.de

