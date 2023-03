„Jugend präsentiert“: Bochumer Schülerinnen erreichen Finale

Emilia, Nina, Lilou und Viktoria (von links) von der Schiller-Schule in Bochum haben sich für den Wettbewerb „Jugend präsentiert“ mit zwei spannenden Fragen beschäftigt. Nun stehen sie im Bundesfinale in Berlin.

Bochum-Wiemelhausen. Wieso werden Mäuse zu Versuchstieren? Damit haben sich Bochumer Schülerinnen beschäftigt. Nun stehen sie im Finale von „Jugend präsentiert“.

Mit ihrer Präsentation zum Thema „Algen – unsere Lebensretter?“ und „Wieso werden Mäuse so oft Versuchstiere?“ haben Lilou und Viktoria sowie Nina und Emilia von der Schiller-Schule in Bochum das Bundesfinale von „Jugend präsentiert“ erreicht. Der Wettbewerb kürt einmal pro Jahr die besten naturwissenschaftlich-mathematischen Präsentationen in Deutschland.

8500 Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben sich an dem Wettbewerb beteiligt, 420 haben sich für ein Landesfinale qualifiziert. Aus Nordrhein-Westfalen haben es letztendlich 24 Schülerinnen und Schüler in das Bundesfinale geschafft, das im September in Berlin stattfindet – darunter Lilou und Viktoria aus der 8b sowie Nina und Emilia aus der 8d der Schiller-Schule.

Schiller-Schüler erreichen Bundesfinale und erhalten Präsentationstraining

Damit haben die vier die Teilnahme an einer Präsentationsakademie und einem intensiven Präsentationstraining mit professionellen Rhetoriktrainerinnen und -trainern der Forschungsstelle Präsentationskompetenz der Universität Tübingen gewonnen.

Das Länderfinale für Nordrhein Westfalen hat vergangene Woche in Wuppertal stattgefunden. „Die besondere Herausforderung für die Teilnehmenden bestand darin, das eigens gewählte Präsentationsthema in sechs Minuten mit ausschließlich digitalen Medien zu präsentieren“, heißt es aus der Schiller-Schule. Es sollte eine naturwissenschaftlich-mathematische Fragestellung schlüssig und anschaulich beantworten. In der Jury saßen Lehrkräfte sowie Rhetorik-Expertinnen und -Experten.

Die Teilnehmenden erhalten bei dem Wettbewerb auch immer wieder Einblicke in die Forschung des MINT-Bereichs, was für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik steht.

