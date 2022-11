Bochum. Bochumerinnen und Bochumer können einen Erstantrag für das Arbeitslosengeld II jetzt auch online stellen. Nötig ist dafür eine Registrierung.

Vom 29. November 2022 an gibt es unter jobcenter.digital die Möglichkeiten für Bochumerinnen und Bochumer die Möglichkeit, ihren vollständigen Antrag auf Arbeitslosengeld II digital zu stellen. Den Link zu jobcenter.digital gibt es direkt auf der Webseite des Jobcenter Bochum (https://jobcenter-bochum.de).

Jobcenter Bochum bietet digitale Antragstellung

„Wir haben unseren Kundinnen und Kunden in den letzten zwei Corona-Jahren für immer mehr Anliegen einen sicheren, digitalen Zugangsweg anbieten können. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir bei allen wichtigen Angelegenheiten rund um die Themen Geld und Kosten der Unterkunft ausschließlich elektronisch kommunizieren können. Wenn die Menschen das wollen“, so Jobcenter-Geschäftsführer Georg Sondermann.

Anliegen wie das Mitteilen einer Veränderung oder den alljährlichen Weiterbewilligungsantrag können Jobcenter-Kunden schon seit länger online von zu Hause aus erledigen. Die Antragstellung auf Arbeitslosengeld II überzeuge durch hohe Nutzerfreundlichkeit und durch eine intuitive Bedienung, egal ob am PC, Tablet oder Smartphone. Hilfetexte mit Erklärcharakter unterstützten während der gesamten Dateneingabe.

Zugangsdaten beim Jobcenter beantragen

Alle Antragsdaten und Dokumente können unmittelbar hochgeladen werden. Die einzige Voraussetzung: Die Antragsteller müssen einmalig einen persönlichen Zugang inklusive eines Passwortes beantragen. Die Zugangsdaten gibt es telefonisch unter 0234 93 63 55 55 oder persönlich im zuständigen Standort

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum