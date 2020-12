Jobcenter Bochum bietet Kunden einen digitalen Zugang an

Bochum. Persönliche Begegnungen sollten in Zeiten von Corona reduziert werden. Kunden können das Jobcenter Bochum daher jetzt digital erreichen.

Auf digitalem Weg können Kunden des Jobcenters Bochum jetzt Kontakt mit der Behörde aufnehmen. Der sogenannte „eService jobcenter.digital“ mache, so das Jobcenter, die schnelle und sichere Kommunikation mit dem persönlichen Ansprechpartner möglich. Die einzige Voraussetzung: Die Kunden müssen registriert sein. Dafür genüge ein Anruf im Jobcenter.

Für Geschäftsführer Georg Sondermann ist der neue Postfachservice ein wichtiger Schritt in eine digitale Zukunft: „Der Online-Zugangskanal eröffnet den Kunden und uns in dieser schwierigen Zeit ganz neue Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten. Jede Mitteilung des Kunden geht direkt in seine elektronische Akte und liegt damit unmittelbar dem Sachbearbeiter vor, der wiederum seine Antwort direkt in das geschützte Postfach des Kunden senden kann.“

Marketing-Offensive gestartet

Das war zum Start des eService im Frühsommer 2019 noch nicht so. Damals ließen sich online „nur“ ein Weiterbewilligungsantrag stellen oder eine Veränderung mitteilen. Um möglichst viele Kunden für „jobcenter.digital“ zu begeistern, hat das Jobcenter jetzt eine kleine Marketing-Offensive gestartet. „Bei jedem Telefonat sprechen wir die Kunden gezielt auf die neuen Möglichkeiten an, unseren Schreiben liegt in den nächsten Wochen ein Flyer bei und auch auf unserer Homepage haben wir das Angebot prominent platziert.“

Wer sich registrieren will, muss nur unter der Nummer 0234 93 63 55 55 – täglich von 8-12 Uhr, dienstags und donnerstags bis 16 bzw. 18 Uhr Uhr – seine persönlichen Zugangsdaten anfordern. „Selbstverständlich ist das Jobcenter auch weiterhin persönlich erreichbar“, so Georg Sondermann; i wichtigen Fällen mit einem Termin vor Ort oder alternativ über die Standort-Telefonnummern.

