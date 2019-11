Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jeden Freitag, 9 Uhr, öffnet das „Café Komm“ im Gemeindehaus im Dorf, Alte Bahnhofstraße 28-30, für Jedermann. Der Großteil des Erlöses wird gespendet, das meiste davon bleibt in der Gemeinde.

„Wir haben all die Jahre viel an die Gemeinde gespendet, erzählt Doris Becker in ihrer kleinen Jubiläumsrede auch den Besuchern. „Für Fenster, für Stühle, für die Küche und für die Orgel. Außerdem hat unsere Gruppe zwei Patenkinder in Afrika, unterstützt die Kindernothilfe, die Welthungerhilfe und ein Reittherapie-Zentrum in Harpen.“