„Jede Reise geht mal zu Ende“: Paul Panzer kommt nach Bochum

Bochum. Paul Panzer macht sich auf den Weg zum jüngsten Gericht: Mit seinem Programm „Apaulkalypse“ kommt der Comedian gleich zweimal nach Bochum.

Von Abschiedstour ist keine Rede, aber Comedian Paul Panzer will sein Publikum trotzdem mitnehmen bis hin zum jüngsten Gericht: Der 51-Jährige bringt am 11. November sowie in einer Zusatzshow am 6. Januar 2024 die „Apaulkalypse – Jede Reise geht einmal zu Ende“ nach Bochum in den Ruhrcongress.

Paul Panzer in Bochum: Ab in die „Strahlungszone menschlicher Dummheit“

„Schon immer waren sie seine große Leidenschaft, die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten“, heißt es in der Ankündigung. Diesmal gehe es „in die Strahlungszone menschlicher Dummheit“, versprochen wird „große Freude am Weltuntergang“.

Auch interessant: Mario Barth bricht Show ab: Das passiert mit den Tickets

Comedian Paul Panzer gastiert im November 2023 und Januar 2024 im Ruhrcongress in Bochum. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Die Show beginnt jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Für den Novembertermin sind nur noch vereinzelte Tickets online sowie an stationären Vorverkaufsstellen (z.B. bei der Tourist-Info von Bochum Marketing) erhältlich, für den Januar-Auftritt von Paul Panzer noch mehr. Kostenpunkt: zwischen 38 und 58 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum