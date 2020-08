Jazzfans freuen sich auf Bochumer Konzert von Chris Hopkins

Bochum. Zur ersten „Kemnade Swing Night“ nach der Corona-Zwangspause lädt der Pianist im September ein. Mit dabei sind Legenden der Pariser Jazz-Szene.

Zu seinem ersten Bochumer Konzert nach der Corona-Zwangspause lädt der gefeierte Pianist Chris Hopkins am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. September, jeweils um 19.30 Uhr in die Scheune des Hauses Kemnade (An der Kemnade 10) ein. Für seine diesjährige „Kemnade Swing Night“ hat sich Hopkins eine Reihe renommierter Gäste aus der Pariser Jazzszene eingeladen, die so manchen Jazzfan in Entzückung versetzen dürften.

Allen voran ist dies die Vibrafon-Legende Dany Doriz (78), der regelmäßig noch mit seinem Freund und Mentor, dem amerikanischen Virtuosen Lionel Hampton, auf der Bühne stand. Daneben ist Doriz seit Jahrzehnten Leiter des weltbekannten Pariser Jazzclubs „Caveau de la Huchette“, der nicht zuletzt durch den Film „La La Land“ bekannt wurde.

Spektakuläre Schlagzeug-Soli

Hinzu kommen Michel Pastre, Frankreichs bedeutender Tenor-Saxophonist, der Trompeter Malo Mazurié, Shooting Star par excellence, sowie Sébastien Girardot am Kontrabass und Stan Laferrière, Leiter der berühmten „French Air Army Big Band“, mit swingendem Beat und spektakulären Schlagzeug-Soli.

Aufgrund der Corona-Schutzverordnungen stehen für die Konzerte, die im Rahmen der Bürgerprojekte der Stadtwerke stattfinden, nur ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung. Dabei besteht nach aktuellem Stand keine Maskenpflicht am Sitzplatz. Vor dem Konzert bietet die Küche der Burgstuben Haus Kemnade ein kulinarisches Angebot an.

Karten (28,50 Euro, erm. 17,50 Euro) u.a. in der Touristinfo, Huestraße 9.