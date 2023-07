Jazz-Legende Scott Hamilton bringt Swing zum Zeltfestival

Bochum. Mit dem Bochumer Pianisten Chris Hopkins gastiert der gefeierte Musiker beim Zeltfestival Ruhr am Kemnader See. Für Hopkins ist es eine Premiere.

Konzertsäle überall auf der Welt füllt der Musiker Chris Hopkins aus Bochum – nur beim Zeltfestival Ruhr am heimischen Kemnader See gastierte er noch nie. Bis jetzt: Am Sonntag, 20. August, um 17 Uhr gibt der Pianist seine Premiere in der weißen Zeltstadt.

Dabei begrüßt er einen Mitstreiter, der weit über die Jazzszene hinaus einen Ruf wie Donnerhall genießt: Der amerikanische Tenorsaxofonist Scott Hamilton gehört seit Jahrzehnten zur A-Liga des Mainstream-Jazz. Für Chris Hopkins ist der Auftritt eine besondere Ehre: „Ich habe im Laufe der Jahre schon mit vielen Musikern gespielt, aber Scott Hamilton ist die absolute Königsklasse“, schwärmt er. „Niemand anderes hat einen solchen Sound. Das ist an Schönheit nicht zu überbieten.“

Chris Hopkins gibt Premiere beim Zeltfestival in Bochum

Hamilton steht in der Tradition der großen Saxofonisten wie Ben Webster und Stan Getz, die ihr Publikum mit herausforderndem Spiel immer auch prächtig zu unterhalten wussten. Zu Beginn seiner Karriere war er Mitglied des Orchesters von Benny Goodman. „Oft denkt man, dass Jazz nur etwas für Experten ist, deswegen tue ich mich mit dem Begriff auch etwas schwer“, sagt Hopkins. „Was Hamilton spielt, das ist von hoher Qualität und gleichzeitig unterhaltsam und leicht hörbar, also Swing im besten Sinne.“

Der Bochumer Pianist Chris Hopkins ist in zahlreichen Konzertsälen gefragt. Nur beim Zeltfestival Ruhr direkt vor seiner Haustür gastierte er noch nie. Foto: Reinhold Krossa

„Swinging in Summertime“ heißt ihr Konzert, die musikalische Reise führt von der New Yorker Jazz-Age der 20er und 30er Jahre über lebensfrohe Klänge aus Rio bis zum berauschenden Savoir-vivre in Paris. „Hamilton hat einen unglaublich weichen, voluminösen Sound, der schwer zu spielen ist“, erzählt Hopkins. „Niemand spielt das Tenorsaxophon so wie er.“ Neben Hamilton und Hopkins (am Piano) sind auch Henning Geiling (Bass) und Oliver Mewes (Schlagzeug) dabei.

Erinnerungen an Dieter Hildebrandt und Helge Schneider

Auf seinen ersten Auftritt beim Zeltfestival freut sich Hopkins: „Ich war schon ein paar Mal als Zuschauer dort und mag die entspannte Atmosphäre total.“ An seinen ersten Besuch erinnert er sich gern: Das war eine Lesung des Kabarettisten Dieter Hildebrandt mit dem Autor Roger Willemsen. Später sah er auch Helge Schneider beim ZFR, mit dem er selber schon ein Konzert bestritt. Zuletzt gastierte Hopkins mit dem Moderator und Musiker Götz Alsmann auf Schloss Johannisberg im hessischen Rheingau.

Karten (33 bis 44 Euro): 0234 96 292 22 und zeltfestivalruhr.de

