Jahrhunderthalle Bochum: Historischer Jahrmarkt ist zurück

Bochum. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der historische Jahrmarkt wieder in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Welche Neuheiten es gibt.

In der Jahrhunderthalle können Besucherinnen und Besucher ab dem 18. Februar wieder in der Zeit zurückreisen. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in diesem Jahr der historische Jahrmarkt an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden bis zum 5. März in Bochum statt. Die Veranstalter haben verschiedene Events und Themenwochenenden geplant.

„Endlich können wir wieder den historischen Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle veranstalten“, freut sich Andreas Kuchajda, Geschäftsführer der Bochumer Veranstaltungs-GmbH. Auch Neuheiten wird es auf Europas größtem historischen Indoor-Jahrmarkt geben.

Historischer Jahrmarkt setzt in Bochum auf bekannte und neue Attraktionen

Zur 14. Auflage des historischen Jahrmarktes setzen die Veranstalter und Schausteller zum einen auf die aus den Vorjahren bekannten Fahrgeschäfte, wie beispielsweise dem Autoscooter, dem historischen Riesenrad von 1902 oder der Raupe von 1926, bei der das Original-Verdeck herunterfährt. Nichts für schwache Nerven wird die Geisterbahn mit „echten Geistern“ sein.

Den historische Autoscooter können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auf dem historischen Jahrmarkt in Bochum wieder fahren. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Zum anderen haben die Schausteller in diesem Jahr aber auch neue Attraktionen im Angebot. So werde es in diesem Jahr erstmals ein Mini-Kinderkarussell von 1960 geben. „Ein Eiswagen mit einer 80 Jahre alten Eismaschine kommt auch“, sagt Albert Ritter, Prinzipal der historischen Gesellschaft deutscher Schausteller und Mitveranstalter des Jahrmarktes. In der benachbarten Turbinenhalle werde es zusätzlich eine Orgel-Ausstellung mit Konzert- und Handorgeln geben. Die Besitzer wollen dort Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sammeln.

Endlich wieder historischer Jahrmarkt in Bochum

Nach den zwei Jahren Corona-Pause sei es umso schöner, jetzt wieder in der Jahrhunderthalle zu sein. „Den Leuten keine Freude bereiten zu können, war schlimm“, sagt Ritter. Das familienfreundliche Angebot stehe bei der Veranstaltung im Vordergrund, betont Kuchajda: „Wir freuen uns, wieder ganz viele lachende Kinder und Menschen hier sehen zu können.“

An den insgesamt acht Veranstaltungstagen werden zwischen 15.000 und 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Tickets können Interessierte im Vorfeld unter www.jahrhunderthalle-bochum.de oder an der Tageskasse kaufen. Für Erwachsene ab zwölf Jahren kostet der Eintritt inklusive der Nutzung aller Fahrgeschäfte und Zutritt zur Orgel-Ausstellung 22 Euro, für Kinder von drei bis elf Jahren 17 Euro.

Themenwochenenden machen Auftakt bei Bochums historischem Jahrmarkt

Den Auftakt macht am 18. und 19. Februar ein Themenwochenende. An den Tagen findet der Steampunk Jahrmarkt statt, der thematisch sehr gut passe, da drei der historischen Karusselle ehemals mit Dampf betrieben wurden, erklärt Ritter. Auch einen Steampunkmarkt, bei dem Hüte, Gewänder und Kleider gekauft werden können, wird es geben.

Die Partyveranstaltung „Rock´n´Roll anne Raupe“ kommt am 24. Februar in die Jahrhunderthalle zurück. Wegen der erhöhten Nachfrage nach den Themenveranstaltungen wurden diese jeweils auf das gesamte Wochenende ausgeweitet. Eine Friseurschule aus Essen wird am 24. und 25. Februar vor Ort sein, um die Besucherinnen und Besucher dem Motto entsprechend zu frisieren.

Am letzten Wochenende vom 3. bis 5. März wird der historische Jahrmarkt ohne Zusatzveranstaltungen geöffnet sein. Kuchajda betont, dass aber an allen Wochenenden jeder willkommen ist.

