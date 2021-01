Jahresrückblick: Diese Geschichten haben Bochum 2020 bewegt

Bochum. Ein Großbrand, ein Kleinkind-Retter und der Tod eines jungen Kämpfers: Diese Themen haben Bochum 2020 bewegt. Es ist nicht nur das Coronavirus.

Es sind nicht nur Nachrichten rund um das Coronavirus, die unsere Online-Leser interessiert haben - auch wenn Nachrichten rund um die Pandemie in diesem Jahr (leider) sehr gefragt waren. Das sind in meistgelesen Texte aus der Bochumer Lokalredaktion - in loser Reihenfolge.

Wieder Diagnose Krebs - Nick (22) verliert seinen zweiten Kampf

​Nick Stangel aus Bochum ist an Krebs gestorben. Seine Geschichte hat viele Menschen berührt. Foto: Stangel

Mit 22 Jahren bekommt Nick Stangel aus Bochum die Diagnose Leukämie – zum zweiten Mal. Er will wieder kämpfen, mit der DKMS zum Stammzellspenden aufrufen. Doch auf einmal geht alles ganz schnell, das Treffen mit der Zeitung findet nie statt. Die Erinnerung an einen Optimisten, der sich nicht unterkriegen lassen wollte und doch verloren hat.

Verschollenes DHL-Paket taucht nach Monaten wieder auf

Als spurlos verschwunden galt ein DHL-Paket, das eine Bochumerin nach Gelsenkirchen geschickt hat. In dem Paket befanden sich Souvenirs aus Australien und Dosen mit Fisch, die die Bochumerin über den Paketdienst DHL an ihre schwer erkrankte Freundin schicken wollte. Die Reise dauerte mehrere Monate.

Autofahrer rettet dreijährigen Jungen - und ärgert sich

Thomas Arend hat sich um ein dreijähriges Kind gekümmert, das von zu Hause ausgebüxt war. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Thomas Arend traute seinen Augen kaum: Als er mit seinem Auto fährt, sieht er vor einem Kreisverkehr an einer Straße ein Kleinkind in Windel stehen - von einer Begleitung oder den Eltern keine Spur. Arend kümmerte sich um das Kind. Warum er sich sehr geärgert hat, lesen Sie hier.

Feuer auf einem Schrottplatz: Mehr als 100 Autos brennen

Mehr als 100 Autos standen im Oktober auf diesem Schrottplatz in Gerthe in Brand. Foto: Frank Oppitz/FunkeFotoServices / FFS

Auf einem Schrottplatz haben im Oktober mehr als 100 Autos gebrannt. Die riesige Rauchwolke war weit zu sehen, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Der Firmen-Inhaber ist verzweifelt: „Es kommt mir immer noch vor wie ein böser Traum, der hoffentlich bald zu Ende geht“, sagt er im Gespräch. Mehr lesen Sie hier.

Nach Streit in Kita: Erzieherin gibt Kind (5) eine Ohrfeige

Eine junge Mutter aus Bochum ist entsetzt, als sie hört, was ihrem Sohn in der Kita passiert ist. Der Junge – Rechtshänder – möchte die Bastelschere für Linkshänder benutzen, doch das will seine Erzieherin unterbinden. Der Fünfjährige wird lauter. Das Ende der Situation aus dem März: Die Erzieherin verpasst dem Kind eine Ohrfeige. Der Schock sitzt tief – bei der Familie des Jungen und in der Einrichtung.

Stadt Bochum meldet erste Infektion mit dem Coronavirus

Elke und Gerd Döring waren die ersten Bochumer, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Im Gespräch mit der WAZ machte das Paar im März den Bochumern Mut. Foto: Döring

Anfang März hatte Bochum ihren ersten bestätigten Corona-Fall. Ein Paar aus Stiepel hatte sich bei Skifahren angesteckt. Wenige Wochen später ging es beiden wieder gut. Im Gespräch mit der WAZ machten sie den Bochumern Mut.

Illegale Party in Club - 136 Gäste feiern trotz Coronavirus

Eine wegen des Coronavirus illegale Party haben mehr als 100 Menschen im Oktober in einem Bochumer Club gefeiert. Man habe „mal wieder Spaß haben wollen“. Das ärgert viele Bochumer. Lesen Sie hier den Kommentar: „Die Dreistigkeit beschämt“.

Behören nehmen nach Corona-Infektionen den Schlachthof ins Visier

Nicht leicht ist das Jahr auch für die Angestellten beim Bochumer Schlachthof gewesen. Wegen Corona-Ausbrüchen war der Schlachthof mehrfach geschlossen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Mehrere Corona-Ausbrüche hat es im Bochumer Schlachthof gegeben. Daraufhin rückten die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter in den Fokus der Öffentlichkeit. Mehrfach war der Schlachthof dieses Jahr geschlossen. Mehr lesen Sie hier!

Gastronom: „Öffnung der Restaurants ist für uns ein Fiasko!“

Nach acht Wochen Corona-Zwangspause durften Restaurants und Kneipen Mitte Mai (vorerst) wieder öffnen. Während sich hungrige Kundschaft über die Lockerungen und die Politik über mutmaßlich gerettete Existenzen freuen, widerspricht Gastronom Heinz Bruns mit deutlichen Worten: „Das ist für uns ein Fiasko!“ Mehr lesen Sie hier!

Lost-Places: Frau stirbt nach einer dramatischen Rettungsaktion

Auf diesem Gelände zwischen Westpark und Malteser Straße war die Frau (22) zusammengebrochen. Die Rettung auf dem unwegsamen, nicht leicht zu erreichenden Gelände dauert lange, die Frau starb später. Foto: Andreas Rorowski

Eine Frau bricht im Juli auf einem Brachgelände in Bochum leblos zusammen und stirbt später. An sogenannten „Lost Places“ gibt es immer wieder Vorfälle. Ein Kenner der Lost-Places-Szene warnt: Das Hobby sei „schweinegefährlich“. In Bochum gibt es mehrere Orte, die als beliebte Lost Places gelten. Mehr lesen Sie hier!

„Zigeunerteller“ im Bratwursthaus erhitzt die Gemüter

Ärger um einen „Zigeunerteller“ hatte das Bratwursthaus im Bochumer Bermudadreieck. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Ein absoluter Klassiker: der Zigeuner-Teller. Mit diesen Worten wirbt das Bratwursthaus am Bermudadreieck in Bochum für seine neue Kreation. Während die Freude bei den einen groß ist, hagelt es scharfe Kritik von den anderen. Mehr lesen Sie hier!

