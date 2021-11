ISS-Astronaut telefoniert mit Schülern im Planetarium Bochum

Live in das Planetarium zugeschaltet aus der Internationalen Raumstation ISS wird der deutsche Astronaut Matthias Maurer.

Einen echten Astronauten auf der Internationalen Raumstation besuchen – das geht am Mittwoch, 24. November, für etwa 150 Schülerinnen und Schüler im Planetarium Bochum. Live zugeschaltet aus der Internationalen Raumstation ISS wird der deutsche Astronaut Matthias Maurer. Rund 150 Schülerinnen, Schüler und Lehrende sind beim sogenannten Inflight-Call dabei.

Matthias Maurer ist am frühen Morgen des 11. November zu seinem Flug auf die ISS gestartet. Dort wird er ein halbes Jahr lang leben und arbeiten. Er hat für die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen eigens Russisch – neben Englisch die Sprache im Weltraum – im Landesspracheninstitut der Ruhr-Universität Bochum (LSI) gelernt.

Telefonat von Bochumer Schülern und Astronaut startet um 15.05 Uhr

Am Mittwoch hat er rund 20 Minuten Zeit, mit Schülerinnen und Schülern in Deutschland, Tschechien und Irland zu telefonieren und Fragen zu beantworten. Wer nicht das Glück hat, vor Ort dabei zu sein, kann über den Link auf der Homepage des Planetariums online teilnehmen: planetarium-bochum.de. Der Live-Stream startet voraussichtlich um 14.35 Uhr, das Telefonat um 15.05 Uhr.

Um die Frage: „Warum benötigen Astronauten im Einsatz unbedingt Russisch und wie wenden sie das Russische im Weltall an? geht es zudem am Dienstag, 23. November, von 16 bis 17.30 Uhr beim LSI in einem Workshop für Schüler und Schülerinnen. Unter allen Teilnehmenden werden Karten für den Inflight-Call verlost. Anmeldung unter: www.lsi-bochum.de.

