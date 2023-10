Protest Israel-Krieg: Demo für Gaza in Bochum – das ist geplant

Bochum. Vor dem Bochumer Rathaus ist für Dienstag eine Demonstration für den „Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“ geplant. Das ist dazu bekannt.

Eine Demonstration unter dem Motto „Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“ soll am Dienstag, 17. Oktober, ab 17 Uhr vor dem Bochumer Rathaus auf dem Willy-Brandt-Platz stattfinden.

Nach Angaben der Polizei sind 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration selber sei von einer Privatperson organisiert worden, so heißt es weiter. Die Polizei wird ebenfalls vor Ort sein. Auf Anfrage zeigt man sich „sensibilisiert“. In Nachbarstädten, wie etwa in Essen, hatte es zuletzt Zwischenfälle bei ähnlichen Demonstrationen gegeben.

Viele Menschen bei Demonstrationen in Bochum für Israel

Am Mittwoch findet indes eine Demonstration mit geplanter „Kundgebung gegen Antisemitismus und Terror – Solidarität mit Israel“ statt. Der Jüdische Studierendenverband Bochum hatte die Kundgebung ab 17.30 Uhr angemeldet. Es werden etwa 500 Menschen erwartet. (Mehr dazu lesen Sie hier).

Bei einer ersten Kundgebung für Israel – organisiert von einem Bündnis aus Kirchen und demokratischen Parteien – waren am Freitag 200 Menschen zur Friedenskirche nach Wattenscheid gekommen.

