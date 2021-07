Der Rettungsdienst in Bochum hat am Dienstag, 13. Juli, einen Mann nach einem Unfall reanimiert.

Polizei Internistischer Notfall: Mann fährt in Bochum gegen Ampel

Bochum. Am Dienstag ist ein 60-Jähriger in Bochum mit dem Pkw von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel geprallt, wohl aus gesundheitlichen Gründen.

Ein 60-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag auf der Essener Straße in Bochum an der Einmündung zur Röntgenstraße von der Straße abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Ampelmast geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der Essener Richtung Innenstadt unterwegs.

Mann wird in Bochum reanimiert

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Ursache für den Unfall wohl ein internistischer Notfall. Noch vor Ort wurde der Mann reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Stand bestehe keine Lebensgefahr.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

