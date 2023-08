Internet-Seite zeigt: Diese Dinos lebten einmal in Bochum

In der Realität ist kein Diplodokus über den Boulevard in Bochum stolziert - es war eher ein Iguanodon oder ein Megalosaurus. Sagt zumindest die Webseite dinosaurpictures.org.

Bochum. Ein US-Geologe ermöglicht online den Blick in die Vergangenheit. Wo heute Bochum liegt, streiften vor 220 Millionen Jahren diese Dinos umher.

Hand aufs Herz: Haben wir uns nicht alle schon einmal gewünscht, zurück in die Vergangenheit zu schauen um zu sehen, wie es war, als die Dinosaurier noch lebten? Der amerikanische Geologe Christopher Scotese arbeitet an einem Projekt zur Rekonstruktion der Plattentektonik – auf einer Website können Interessierte sich die Ergebnisse anschauen.

Die dort abgebildete Weltkugel kann durch ein Auswahlmenü von 20 Millionen Jahren schrittweise bis zu 750 Millionen Jahren in der Zeit zurückversetzt werden. Eine Suchmaske lässt einen bestimmten Standort auf der Erde erscheinen. Der Blick auf Bochum bringt Interessantes zutage.

Internet-Simulation zeigt: Bochum war mal eine Insel

Nehmen wir etwa Bochum vor 220 Millionen Jahren. Die Erde befindet sich im frühen Stadium der Trias-Epoche und erholt sich noch immer vom größten Massenaussterben aller Lebewesen, das rund 32 Millionen Jahre zuvor stattgefunden hatte und das Ende des Perm- und den Beginn des Trias-Zeitalters markierte.

Dino City 2 Dino City 2 Die Nachbildung eines Velociraptors am Bratwursthaus. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Edda und Tilda stecken im Dino-Fotokopf bei Saturn. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Moritz steht vor dem Schaufenster der Alten Apotheke und bestaunen das Triceratops-Baby. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines Velociraptors steht im Brummbär in Bochum. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Ulrike Siegmann steht vor dem Schaufenster des Balance Fahrradladens und schaut sich den Velociraptor an. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines Iguanodon steht vor dem Schuhaus Lötte in Bochum. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines Diplodocus steht am Boulevard vor dem Modehaus Baltz. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Der Dino-Fotokopf im Citypoint. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Jimmy und Maria stehen am Trodoon in der Mayerschen Buchhandlung. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines Pterodactylus hängt im Spielzeug-Paradies Wagner. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Gabriele Pfeffer sitzt auf der Triceratopsbank an der Pariser Straße. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Emiliy steht an der Nachbildung eines Triceratops am Husemannplatz. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Jan Niklas arbeitet an der Stegosaurus-Ausgrabungsplatte am Platz am Kuhhirten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Merle und Fria stehen vor dem Schaufenster des Ladenlokals Weltenflucht und bestaunen das Triceratops-Baby. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Jona und Jana stehen an der Nachbildung eines jungen T-Rex am Dr.-Ruer-Platz. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Stegosaurus-Ausgrabungsplatte am Platz am Kuhhirten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines Triceratops steht am Husemannplatz. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines T-Rex steht im Bermudadreieck. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines Albertosaurus steht am Otto-Sander-Platz. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dino City 2 Die Nachbildung eines T-Rex steht im Bermudadreieck. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Kleine Dinosaurier und die ersten fliegenden Wirbeltiere begannen, die Erde zu besiedeln und Archosauria tauchten auf, aus denen sehr viel später Krokodile und Vögel hervorgehen sollten. Das Gebiet, auf dem irgendwann Bochum entstehen wird, ist noch sehr nah am Wasser gebaut - zwischendurch sogar mal eine Insel - und liegt noch lange nicht auf dem Punkt der Erdkugel, auf dem es heute verortet ist.

Die stetige Verschiebung des Standortes Bochum durch die Bewegung der Erdplatten kann man auf der Homepage und den dort angezeigten, dynamischen Globus übrigens ganz einfach durch die Nutzung der Pfeiltasten seines Computers simulieren und nachvollziehen, was einen faszinierenden Einblick ins Erdmittelalter gibt.

In Bochum lebten die „Kühe der Dinosaurierzeit“

Ja, aber was ist denn nun mit den Dinosauriern? In Bochum und Umgebung lebten vor allem der Iguanodon, Mantellisaurus (eine Gattung der Iguanodon), Mosasaurus, Megalosaurus und der Pilosaurus. Die Iguanodon – was so viel wie „Leguanzahn“ bedeutet – werden aufgrund der relativen Häufigkeit der Funde und auch wegen ihrer ähnlichen Lebensumstände häufig als „Kühe der Dinosaurierzeit“ bezeichnet.

Der Mosasaurus gehörte zu großen Meeresreptilien und dürfte dem ein oder anderen Film-Fan aus den Kino-Blockbustern „Jurassic World“ bekannt sein. Der Megalosaurus gehörte zur Gattung der Echsenbeckensaurier und war dem T-Rex gar nicht so unähnlich. Ebenfalls zu den Meeresreptilien gehörte der Pilosaurus, der mit bis zu 15 Metern eine beachtliche Körpergröße aufweisen konnte.

Wenn Sie sich selbst auf die Reise in die Vergangenheit begeben und mehr über das Erdmittelalter und die Dinosaurier in Bochum erfahren wollen, können Sie das auf der Seite www.dinosaurpictures.org/ancient-earth tun.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum