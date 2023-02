Instagram: Welchen Accounts man in Bochum folgen sollte

Bochum. Was gibt es in Neues in Bochum und wo sollte man hingehen? Viele Instagram-Seiten zur Stadt beantworten genau das. Wem man dort folgen sollte.

Was macht gerade die Feuerwehr, oder was ist in der Stadt gerade Gesprächsthema? Früher mussten man für solche Infos mit Nachbarn, Bekannten oder direkt den Beteiligten aus den jeweiligen Orten und Städten reden. Heute gibt es alle Informationen im Internet - so wie auf „Instagram“. Welchen Bochumer Kanälen man auf der Plattform folgen sollte.

Stadt Bochum // @bochum_de

Wie jede größere Stadt, hat auch die Stadt Bochum selbst einen Auftritt in den sozialen Medien. Auf der Plattform Instagram ist der Kanal eine der meist-gefolgten Seiten in und über Bochum. Über 22.500 Menschen haben die Seite der Stadt Bochum dort abonniert. Hier informiert die Stadt die Bürgerinnen und Bürger mit Infos aus dem Stadtleben, präsentiert Impressionen aus allen Stadtteilen und macht Werbung für Bochum.

Stadtportal Bochum // @stadtportalbochum

Ähnlich wie der offizielle Kanal der Stadt Bochum, will auch die Seite des Stadtmarketing Bochum die Stadt von ihrer schönsten Seite zeigen. Hier bekommen die aktuell 16.600 Abonnenten Infos zu Veranstaltungen in der Stadt, Impressionen von Bochumer Orten. Neben den offiziellen Stadtseiten, machen auch private Personen Werbung für Bochum. Eine durchaus bekannte Instagram-Seite ist „Bochum Entdecken“.

Planetarium Bochum // @planetarium.bochum

Das Planetarium gehört unverkennbar zur Stadt Bochum. Deswegen präsentiert sich auch das Planetarium in den sozialen Medien. Wer also etwa über das Planetarium, die Exponate und Events dort wissen möchte, kann sich zu den schon vorhandenen 15.900 Abonnenten der Instagram-Seite gesellen.

Auf ihrem Instagram-Kanal berichtet die WAZ Bochum über das aktuelle Geschehen und Nachrichten aus der Stadt. Foto: Alexander Luca Alan

VfL Bochum // @vflbochum1848.official

Bochums ansässiger Bundesligaverein ist natürlich auch auf Instagram vertreten. Dort informiert der VfL Bochum seine 119.000 Abonnenten über alles rund um den Fußballklub. Egal ob kurze Schnipsel vom Mannschaftstraining, Gespräche mit Spielern und Betreuern, der Aufstellung vor den Spielen oder Bilder aus dem letzten Spiel.

Ruhr-Universität und RUB Memes // @ruhrunibochum & @rub_memes

Die Ruhr-Universität in Bochum, mit ihren fast 43.000 Studierenden, bietet viel Stoff für Inhalte. Zu sehen gibt es die offizielle Seite des Universität, aber mit „rub_memes“ auch einen Kanal, der die lustige Seite der Bildungsstätte zeigt. Vor allem die dort Studierenden dürften viele der Beiträge auf Anhieb verstehen. Mit 38.000 respektive 14.000 Abonnenten sind sie auch zwei größere Instagram-Seiten Bochums.

Feuerwehr Bochum // @feuerwehrbochum

Mittlerweile durch die Fernsehsendung „Feuer und Flamme“ auch außerhalb der Stadtgrenzen bekannt, klärt die Feuerwehr über die Gefahren von Feuer, ihren Alltag und die Einsätze auf. Mit Videos und Bildern bekommen die 36.000 Abonnenten einen Einblick in die Welt der Bochumer Feuerwehr. Außerdem ist auch die Jugendfeuerwehr in Bochum auf Instagram.

WAZ Bochum // @waz_bochum

Die WAZ-Bochum-Seite mit 4.500 Abonnenten ist zusammen mit diversen Schwester-Seiten aus den WAZ-Städten und der großen WAZ-Hauptseite auf Instagram aktiv und wird von unseren Lokalredaktionen mit Inhalten bespielt. Neben unseren WAZ-Accounts für Nachrichten, haben wir auch unsere Seite „Pottlust“ für Veranstaltungs- und Gastronomietipps in der Region.

