Ins Stauende gefahren: Bochumer nach Lebensgefahr gerettet

Bochum. Schwerer Unfall am Kamener Kreuz: Ein Bochumer (50) schwebte anfangs in Lebensgefahr, wurde aber gerettet. Er war aufs Stauende aufgefahren.

Nach einem sehr schweren Auffahrunfall am Kamener Kreuz hatte ein 50-jähriger Bochumer zunächst in Lebensgefahr geschwebt. Nun hat sich sein Zustand gebessert, so dass eine Lebensgefahr gebannt ist, wie die Autobahnpolizei am Freitag auf Anfrage mitteilte.

Der Bochumer befuhr am vorigen Dienstag um 9.25 Uhr mit seinem Kleintransporter die A1 Richtung Köln und übersah aus bislang ungeklärter Ursache ein Stauende. Er prallte auf einen Lkw. Der Kleintransporter wurde erheblich beschädigt, so dass der Fahrer eingeklemmt wurde. Die Rettungsarbeiten dauerten mehr als eine Stunde. Mit einem Hubschrauber wurde der Bochumer ins Krankenhaus geflogen.

Weiterer Stauunfall am Kamener Kreuz – ein Toter

Am Donnerstagnachmittag gab es einen weiteren Stauunfall auf der A1 am Kamener Kreuz. Ein Mensch starb dabei.

Laut Polizei fuhr ein Lkw am Stauende auf einen Pkw mit Anhänger auf, der dadurch unter eine Sattelzugmaschine vor ihm geschoben wurde. Die Insassen des Pkw wurden eingeklemmt. Zwei Beteiligte wurden lebensgefährlich verletzt. (B.Ki.)

