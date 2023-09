Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Wehrs am Kemnader Stausee in Bochum.

Verkehrsunfall Inlineskaterin am Kemnader See verletzt – Unfallflucht

Bochum. Eine Inline-Skaterin ist am Kemnader See in Bochum mit einem Longboard-Fahrer kollidiert und verletzt worden. Dieser flüchtete.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Longboard am Kemnader See in Bochum ist eine Inline-Skaterin (43) leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Longboards – wegen Unfallflucht.

Wie die Polizei am Mittwoch mittelt, ereignete sich der Unfall am Samstag, 9. September, gegen 18 Uhr, auf einem rund drei Meter breiten Asphaltweg zwischen dem Wehr und der Ruhrbrücke Kemnader Straße. Dort kam der Bochumerin frontal ein Mann auf einem Longboard entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Die Frau stürzte über das Board. Der Unbekannte konnte vorzeitig abspringen. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Mann, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

So wird der gesuchte Longboardfahrer von der Polizei beschrieben

Beschreibung: zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, durchtrainiert, blonde kurze Haaren mit Geheimratsecken, olive-grünes ärmelloses Shirt, große Pilotensonnenbrille. Vor Ort befand sich noch ein weiterer Longboardfahrer.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen unter 0234 909 5105.

