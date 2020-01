Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Info und Kontakt

Gegründet hat sich das Netzwerk Westend 2019, um nach Abschluss der Stadtumbauphase (2007-2019) das Zusammenwirken im Stadtteil weiter zu stärken. Bekannte Formate wie die Westendkonferenz, das Westendfest, das Wendenfest, der Westendputz sollen weitergeführt werden. Träger der neuen Stadtteilkoordination ist die IFAK in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde im Stadtteilzentrum Q1 - Eins im Quartier. Haus für Kultur, Religion und Soziales an der Halbachstraße. Finanziert wird die halbe Stelle in den Jahren 2020 und 2021 durch Mittel aus dem Haushalt der Stadt Bochum.

Rückfragen an: Dorte Huneke-Nollmann, Stadtteilkoordination, 0234 976 192 18, netzwerk.westend@gmx.de