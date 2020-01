Das Berliner Theatertreffen findet seit 1964 statt und wählt jährlich durch eine Jury die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des deutschsprachigen Raums aus.

Sie werden nach Berlin eingeladen, wo sie im Haus der Berliner Festspiele und an anderen Orten der Stadt gezeigt werden. Der Festivalzeitraum reicht in diesem Jahr vom 1. bis zum 17. Mai.

Am Schauspielhaus ist „Hamlet“ wieder am 29. Januar sowie am 14., 18. und 19. Februar zu sehen. Darüber hinaus steht das Stück am 12. und 13. März auf dem Spielplan. Info & Karten: 0234/3333-5555.

Info & Spieltermine