Poetry-Slam / Städte-Battle „Ruhrgebiet vs. Zürich“ am Samstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr in den Kammerspielen, Königsallee 15.

Es verspricht, ein spannender Abend zu werden, denn für die Slam-Szene geht es um Ruhm und Ehre. Karten & Info: 0234 3333 5555.