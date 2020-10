Eine 56-jährige ist in Bochum mit ihrem Fahrrad in Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Die Bochumerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bochum. Eine 56-jährige ist in Bochum mit ihrem Fahrrad in Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Die Bochumerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Straßenbahnschienen geraten und gestürzt: Eine 56-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Unfall in der Bochumer Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 14.50 Uhr fuhr die Bochumerin mit ihrem Rad auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Bongardstraße, teilt die Polizei mit.

Frau aus Bochum gerät in Bahnschienen und stürzt – schwer verletzt

Nach bisherigem Kenntnisstand wollte die Frau auf Höhe der Hausnummer 18 die Straßenbahnschienen passieren und blieb mit Vorderrad hängen. Bei dem Sturz wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

