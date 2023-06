Spielstraße In der Bochumer Speckschweiz wird eine Straße autofrei

Bochum-Hamme. In Bochum-Hamme wird am Sonntag die Schwarzbachstraße für Autos gesperrt. Dort können sich Kinder dann gefahrlos austoben.

Unter dem Motto „Heute ohne Auto – Wir spielen auf der Straße!“ wird die Schwarzbachstraße in der Speckschweiz (östlicher Teil des Stadtteils Hamme) am Sonntag, 18. Juni, von 14 bis 17 Uhr für drei Stunden zu einer Spielstraße. Die Straße bietet Platz zum Spielen, Treffen und Informieren – die Autos müssen so lang draußen bleiben.

Früher konnten Kinder ganz selbstverständlich auf der Straße spielen“, so Karl-Heinz Hüsing vom Verkehrsclub (VCD) Bochum. „Heute ist dies in unseren Stadtgebieten mit motorisiertem Verkehr und enger Bebauung kaum noch möglich.“

Unterhaltung und Ballspielen auf der Straße

Indem die Schwarzbachstraße für drei Stunden für den Autoverkehr gesperrt wird, können die Kinder und Jugendlichen den Freiraum zum Rennen, Toben, Rollerfahren, zum Kreidemalen oder Ballspielen nutzen. Das Spielmobil der Falken Bochum wird vor Ort sein, außerdem sorgen kleine Puppentheatervorführungen aus dem Theater der Gezeiten für eine besondere Attraktion.

Für weiteres Spiel und Information sorgen der VCD, die Radwerkstatt von Velotopia, der Nachbarschaftskreis Hamme und das Stadtteilmanagement Hamme. Gemeinsam möchte die Gruppe zeigen, wie schön es sein kann, wenn Straßen nicht von Autos dominiert werden. Außerdem wird informiert, wie eine Mobilität ohne Auto aussehen kann. Ist ein Auto notwendig oder welche kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösungen gibt es?

Abschluss der Nachhaltigkeitswochen in Hamme

Organisiert wird die Spielstraße von dem Stadtteilmanagement Hamme, dem Nachbarschaftskreis Hamme und dem VCD Bochum/Gelsenkirchen/Herne. Die Aktion bildet den Abschluss der Nachhaltigkeitswochen in Hamme mit vielfältigen Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit vom 13. Mai bis zum 18. Juni und wird über den Stadtteilfonds Hamme gefördert.

