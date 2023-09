In Bochumer Schule: Räuber flüchtet mit Beute aus Umkleide

Ein unbekannter Dieb schlich sich in das Gebäude dieser Schule in Bochum ein,

Bochum. Ein unbekannter Mann hat in einer Bochumer Schule mehrere Wertsachen erbeutet. Es gab einen Kampf mit einem Lehrer. Der Täter flüchtete.

Ein unbekannter Täter ist in die Höntroper Realschule an der Höntroper Straße 99 eingedrungen. Die Polizei fahndet nach ihm.

Den Angaben zufolge informierte am Montag gegen 12.30 Uhr eine Schülerin den Sportlehrer (46), dass sich eine fremde Person in der Umkleide der Schwimmhalle aufhalte. In der Kabine traf der Lehrer auf einen offenbar alkoholisierten Mann, der gerade dabei war, die Taschen der Schüler zu durchsuchen.

Der 46-Jährige versuchte, den Eindringling festzuhalten. Dieser schlug und trat nach dem Lehrer und flüchtete durch einen Notausgang, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Ersten Ermittlungen zufolge erbeutete er Tablets, Mobiltelefone und Bargeld. Der Lehrer blieb unverletzt.

So wird der Täter von der Bochumer Polizei beschrieben

Täterbeschreibung: 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftige Statur, mittelbraune Haare, Vollbart, rötliche Haut, „osteuropäisches“ Aussehen, dunkel bekleidet mit einer Cargohose, dunkelbraune Jacke mit schwarzem Leder an den Schultern und auffälligen Nähten, schwarze Kappe.

Die Polizei hat Hinweise, dass sich der Täter öfter im Bereich der Höntroper Straße aufhält. Das Kriminalkommissariat 34 sucht Zeugen: 0234 909 8405 oder -4441.

