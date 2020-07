In Bochum werden wieder mehr Stellen angeboten

Zur Zeit laufen Renovierungsarbeiten an der Fassade der Bochumer Agentur für Arbeit an der Universitätsstraße.

Bochum. Obwohl die Lage weiter angespannt ist, spricht die Arbeitsagentur in Bochum von einer Belebung. Die Arbeitslosenquote liegt bei 10,2 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Bochum, insbesondere in der Gruppe der Jüngeren, ist im Juli weiter angestiegen. Demnach gibt es aktuell 19.848 Menschen ohne einen Job in unserer Stadt. Gegenüber Juni sind dies 386 Personen oder zwei Prozent mehr. 124 Personen davon waren unter 25 Jahre. Insgesamt zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr einen Anstieg um 2869 Personen oder 16,9 Prozent. Somit verzeichnet die Agentur zu Beginn des zweiten Halbjahres deutlich mehr Arbeitslose als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt im Juli 10,2 Prozent. Sie ist in den letzten vier Wochen um weitere 0,2 Prozentpunkte gestiegen.

Weniger Kurzarbeit beantragt

Darüber hinaus bleibt die durch die Corona-Krise bedingte Kurzarbeit ein wichtiger Faktor in etlichen Firmen. Es geht weiter darum, in erster Linie Arbeitsplätze zu sichern. Obwohl es in Bochum nach wie vor nicht zu größeren Entlassungswellen gekommen ist und eine leichte Entspannung in Teilen des Arbeitsmarktes aufkommt, könne laut Arbeitsagentur noch lange nicht von Entwarnung gesprochen werden.

Die Gesamtzahl der Kurzarbeit-Anzeigen ist zurückgegangen. Im Juli zeigten 48 Betriebe mit 555 Mitarbeitern Kurzarbeit an, im Juni waren es noch 77 Betriebe mit 760 möglich betroffenen Beschäftigten. Zur Erläuterung: Nicht alle Firmen, die Kurzarbeit anzeigen, nehmen diese auch in Anspruch.

Leichte Belebung der Nachfrage

Eine leichte Belebung ist bei der Nachfrage nach Arbeitskräften zu spüren: Wochenlang haben viele Unternehmen keine Einstellungen vorgenommen und waren sehr mit dem Einrichten von Corona-Regeln in den Arbeitsalltag beschäftigt. Insgesamt gibt es im Bestand der Bochumer Arbeitsagentur 2671 offene Stellen. Davon wurden 636 Stellenzugänge allein im Juli gemeldet. „Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich weiter stabilisiert und der Anstieg der Arbeitslosigkeit verläuft flacher. Wir lernen täglich mit der Pandemie umzugehen“, erklärt Dieter Groß, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum.

