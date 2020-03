Bochum-Laer. Der bestehende Spielkreis in Bochum-Laer ist voll. Kein Platz für neue Spieler. Also bilden diese eine zweite Gruppe. Sie startet in Kürze.

Alle 14 Tage montags wird es im Stadtteilbüro in Bochum-Laer richtig voll. Dann besetzt der Spielkreis das Ladenlokal am Kreuzacker. Und zwar so ziemlich alle zur Verfügung stehenden Tische und Stühle. Für neue Spieler ist da kein Platz mehr. Was also tun, wenn man dennoch nicht auf die Freude am gemeinsamen Spiel verzichten möchte? Richtig: Man gründet einfach einen eine eigene Gruppe.

In Bochum-Laer bildet sich ein zweiter Spielkreis

„Bis zu 30 Leute kommen immer zu unserem bestehenden Spielkreis“, sagt Initiatorin und Organisatorin Erika Kolbus-Knaak. „Mehr geht auch nicht. Für weitere Spieler reicht der Platz nicht aus.“ Für Spieler wie Winfried Ewald zum Beispiel. „Ich wollte gerne mitmachen“, sagt der 67-Jährige. „Aber – keine Chance. Damit ich trotzdem zocken kann, organisiere ich nun halt selbst mit.“

Zeitgleich sucht auch Josef Freriks nach einer neuen Beschäftigung. Seine Frau, die er über Jahre gepflegt hat, ist im Herbst gestorben. Auch die Organisation in der Skatvereinigung Bochum-Ost hat er drangegeben – und somit nun mehr Zeit, als ihm lieb. Zeit, die der 84-Jährige sinnvoll nutzen möchte. Am liebsten spielend.

Im Verbund mit Erika Kolbus-Knaak kam den dreien die Idee, einen zweiten Spielkreis ins Leben zu rufen. Einen, den die beiden Männer lenken sollen. Denn Kolbus-Knaak ist mit dem einen Spielkreis schon ausreichend ausgelastet. Sie spielt noch nicht mal selbst mit, sondern sorgt dafür, dass sich die spielenden Gäste wohlfühlen.

Spieler reisen aus dem ganzen Stadtgebiet nach Bochum-Laer

Erika Kolbus-Knaak kommt früh genug, um die Tische und Stühle zurecht zu rücken. Eingekauft hat sie dann schon: Kaffee, Kaltgetränke, Milch, Gebäck. Während der Spielzeit bewirtet sie die Spieler, die es ihr nachher mit einer kleinen Spende in die Spardose danken. Geld, das dann für die nächste Spielrunde ausgegeben wird.

Reichen tut das nicht. Deshalb hält Erika Kolbus-Knaak auch hartnäckig Kontakt zu VBW und Seniorenbüro, die den Spielkreis bezuschussen. Nachdem die 73-Jährige das Wohnungsunternehmen angeschrieben hatte, finanzierte dieses mit 200 Euro die Weihnachtsfeier. Das Seniorenbüro gab zuletzt 100 Euro für Vorräte. „Ich bleibe am Ball“, sagt Erika Kolbus-Knaak mit einem verschmitzten Lächeln.

Winfried Ewald und Josef Freriks werden von Erika Kolbus-Knaak auch bei dem zweiten Spielkreis unterstützt. Allerdings nur vertretungsweise. „Wenn einer der beiden mal verhindert ist, springe ich gerne ein. Mehr aber nicht“, sagt sie.

Während der aktuelle Spielkreis in den ungeraden Wochen montags von 15 bis 17 Uhr stattfindet, ist die neue Gruppe für die ungeraden Wochen mittwochs, ebenfalls in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, terminiert. Beide Veranstaltungen finden im Stadtteilbüro am Kreuzacker 2/Ecke Alte Wittener Straße statt.

Bochum Spieler möchten nicht ins Gemeindehaus Trotz des großen Andrangs wollen die Spieler nicht ins evangelische Gemeindehaus ausweichen. „Das ist zu groß“, sagt Organisatorin Erika Kolbus-Knaack. „Hier im Stadtteilbüro ist es viel gemütlicher.“ Außerdem muss hier nichts bezahlt werden. Insgesamt hofft man aber darauf, künftig im geplanten Sozialen Zentrum unterkommen zu können. Wer sich für den zweiten Spielkreis anmelden möchte, kann dabei auch direkt angeben, welche Spiele denn gewünscht sind. Kontakt: Tel. 0234/ 46 11 64 (Winfried Ewald) und Tel. 0234/ 35 44 59 (Josef Freriks).

„Wir spielen, was gewünscht wird“, wollen sich Winfried Ewald und Josef Freriks nach den Mitspielern richten. Mensch-ärgere-Dich-nicht, Kniffel, Skip-Bo, Schach – alles ist möglich. Auch Rummikub und Doppelkopf, die Favoriten des ersten Spielkreises, können gespielt werden. Hoch sind die Chancen auch für Skat. Mit Ewald und Freriks gibt es schon zwei Skat-Freunde. Ein dritter Spieler sollte sich finden lassen.

Start des neuen Spielkreises ist am 18. März. Um Anmeldung wird gebeten, denn der Platz ist ja begrenzt. Und Erika Kolbus-Knaak geht davon aus, dass auch die neue Gruppe ratz-fatz voll sein wird. In Laer grassiert halt das Spiele-Fieber. Und es greift auf die umliegenden Stadtteile über. Die Spieler kommen aus Altenbochum, aus Querenburg und aus Langendreer. „Ein Frau kommt mit ihrem Rollator aus Weitmar-Mitte extra bis zu uns nach Laer“, erzählt Erika Kolbus-Knaak. „Und aus Kornharpen kommt einer mit dem Rad.“

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.