Feuerwehreinsatz In Bochum-Hordel brennt es in einem Wohnhaus

Bochum. Feuerschein weckte am frühen Samstagmorgen in Bochum-Hordel die Nachbarn eines Hauses in der Barbarastraße. Großeinsatz für die Feuerwehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Bochum-Hordel brennt es in einem Wohnhaus

Heller Feuerschein weckte am frühen Samstagmorgen (30.) die Nachbarn eines Wohnhauses in der Barbarastraße in Bochum-Hordel. Wie die Feuerwehr mitteilt, gingen binnen weniger Minuten über 30 Anrufe in der Leitstelle ein. Es wurden sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr aus der Innenstadt und aus Wattenscheid sowie die Löscheinheiten Brandwacht und Günnigfeld der Freiwilligen Feuerwehr dorthin alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einheiten brannte ein Anbau eines Einfamilienhauses in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen durch ein Fenster in den Keller des Hauses, auch hier brannte ein Wohnraum, außerdem schlugen die Flammen unter die Dachziegel und drohten den Dachstuhl zu entzünden. In dem Anbau befanden sich noch drei Gasflaschen die ebenfalls brannten. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten das Feuer im Anbau schnell unter Kontrolle bringen und die Gasflaschen entfernen.

Sogar im Keller brannte es

Auch im Keller konnte ein Trupp unter Atemschutz, dass Feuer ebenfalls schnell unter Kontrolle bringen. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Bei den Nachlöscharbeiten musste mehrere Reihen Dachziegel entfernt werden. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden und es waren 52 Einsatzkräfte im Einsatz. -rettungswagen waren vorsorglich mit ausgerückt. Doch die Bewohner hatten sich bereits vorher in Sicherheit gebracht. Es gab keine Verletzten, so die Feuerwehr. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.