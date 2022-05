In Bochum gibt’s die größten Hits von Led Zeppelin live

Bochum. Mit Boot Led Zeppelin gibt’s in Bochum die größten Hits der britischen Rock-Heroen live. Das sind die weiteren musikalischen Höhepunkte 2022.

„Stairway to Heaven“, „Kashmir“ oder „Whole lotta Love“: Led Zeppelin haben ab Ende der 60er Jahre Musikgeschichte geschrieben. Die Klassiker von Robert Plant, Jimmy Page & Co. leben fort: am Freitag (6.) im Bochumer Ruhrcongress. Weitere Rock- und Pop-Höhepunkte folgen.

Mit Boot Led Zeppelin gastiert die wohl dienstälteste Tribute-Band der britischen Rock-Heroen am Stadionring. 1995 von Raff Achour gegründet, sind die Briten bis heute mit einem Greatest-Hits-Paket des Originals weltweit unterwegs. Das Konzert – präsentiert von der Bochumer Agentur Lars Berndt – beginnt um 20 Uhr. Karten gibt’s ab 40 Euro an der Abendkasse.

Casper kommt zum Jahresende nach Bochum

Musikalisch geht’s mit dem Bee-Gees-Musical „Massachusetts“ am 10. Mai, A Day to Remember aus Florida am 8. Juni, den Schlagersängerinnen Marianne Rosenberg am 11. September und Michelle am 5. Oktober, der US-Rockband The Black Crowes am 8. Oktober, Eisbrecher am 14. Oktober, den Mandoki Soulmates am 11. November, Versengold am 12. November, Heilung am 16. November und Saltatio Mortis am 2. Dezember weiter.

Eines der Konzert-Highlights 2022 steht am 9. Dezember auf dem Programm: Casper stellt sein neues Album “Alles war schön und nichts tat weh” vor. Pflichttermin für Rock-Oldies ist der 6. Mai 2023. Auf ihrer „50 Years Strong Tour“ macht die 70er-Progressive-Band Camel um Sänger und Gitarrist Andy Latimer Station im Ruhrcongress.

Absage auch für Julia Engelmann

Derweil gibt es eine weitere Absage. Nach den Konzerten der Temptations (geplant am 23. September) und Kansas (22. Oktober) fällt auch das für den 28. Mai angekündigte Gastspiel von Julia Engelmann im Ruhrcongress aus. Die Poetry-Slammerin, Dichterin und Sängerin leidet laut Veranstaltungsagentur an den Folgen einer Corona-Infektion.

