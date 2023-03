In Bankfiliale mit Pistole bedroht: Täter-Duo festgenommen

Bochum/Hattingen. Nach dem Raub in einer Bankfiliale in Bochum wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie bedrohten eine Bochumerin mit einer Pistole.

Ein Täterpaar, das am 22. März eine 26-jährige Bochumerin mit einer Pistole bedroht und Bargeld erbeutet haben soll, ist von der Bochumer Kriminalpolizei festgenommen worden. Der Raub ereignete sich am 22. März in einer Bankfiliale an der Königsallee in Bochum.

Eine 33-jährige Hattingerin und ein 35-jähriger Wittener stehen unter dringendem Tatverdacht die 26-jährige Bochumerin in der Filiale bedroht und Bargeld entwendet zu haben. Gegen die mutmaßlichen Täter wurde von der Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt.

Täterpaar bedrohte 26-jährige Bochumerin mit einer Pistole

Am 22. März sollen die Tatverdächtigen sich um kurz nach 17 Uhr der Bochumerin genähert haben, als diese in der Bankfiliale Geld abhob. Mit der Pistole bedrohten sie die Bankkundin und forderten Bargeld, so heißt es. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Täter mit ihrer Beute stadtauswärts. Die Bochumerin blieb unverletzt.

