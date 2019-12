Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer wieder kam es zu rechter Kriminalität

In der Vergangenheit ist es in Bochum mehrfach zu antisemitisch motivierten Straftaten und Delikten gekommen. So beschmierten Unbekannte im November 2010 unter anderem die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Wattenscheid mit Nazi-Symbolen, darunter Hakenkreuze und SS-Runen.

Immer wieder gab es auch Gewaltakte. So eskalierte 2011 eine Auseinandersetzung zwischen linken und rechten Aktivisten. In diesem Zusammenhang wurden auch Brandsätze in Briefkästen gesteckt.

Zu Auseinandersetzungen und großen Demos kam es auch 2010 und 2011, als sich zwei bekannte Dortmunder Rechtsextremisten in Langendreer niederließen.