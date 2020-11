Bochum. Der Imbiss „Devil Brothers“ hat in Bochum eröffnet. Es gibt Bio-Currywurst in verschiedener Schärfe, bald auch vegan, und selbst gemachte Pommes.

Seit Mitte Oktober verkaufen Paul Rhode und sein Geschäftspartner Dominik Wiecek Bio-Currywurst am Ostring 36 – schräg gegenüber vom Hauptbahnhof Bochum . Ihr Konzept: Wurst vom Bio-Bauern aus der Region, selbst gemachte Pommes, eine kleine Speisekarte, dafür gute Qualität. „ Devil Brothers – Fresh & Spicy“ heißt der Laden, dessen Inhaber auch die Sauce für die Currywurst selbst herstellen.

Paul Rhode ist einer der beiden Inhaber von „Devil Brothers – Fresh & Spicy“. Er verkauft am Ostring 36 Currywurst und Pommes in Bio-Qualität. Normalerweise trägt er dabei einen Mund-Nasen-Schutz, den er für das Foto kurzzeitig abgenommen hat. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Bratwurst, Geflügelwurst, Krakauer mit und ohne Käse – die Kunden können zwischen vier verschiedenen Würstchen auswählen, dazu gibt es Sauce in vier Schärfegraden. „Die wird frisch aus italienischen Tomaten und Kräutern hergestellt“, erzählt Rhode. Alles, was auf der Speisekarte des Imbisses steht, sei ohne Konservierungsstoffe und werde ohne Palmöl zubereitet. Die Verpackung für Currywurst und Pommes ist aus Papier.

Neuer Imbiss in Bochum verkauft Bio-Currywurst und selbst gemachte Pommes

Rhode und sein Partner Wiecek kennen sich von der Arbeit in einem Wuppertaler Unternehmen und entschieden sich Anfang des Jahres für den Schritt in die Selbstständigkeit. Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, hätte der Imbiss „Devil Brothers“ schon im Frühjahr eröffnet.

Die Geschäftspartner haben sich bewusst für eine kleine Speisekarte entschieden: „Es soll wirklich nur Currywurst und Pommes geben, Dinge wie Burger wollen wir erst einmal nicht verkaufen“, sagt Rhode, der in Herne lebt.

Allerdings gibt es im Imbiss am Ostring 36 immer wieder Aktionen – in dieser Woche zum Beispiel Lammwurst. Künftig will „Devil Brothers“ vegetarische und vegane Currywurst anbieten – auch in Bio-Qualität. „Da gab es viele Nachfragen, wir testen jetzt, welche Produkte da am besten schmecken“, erklärt Rhode.

„Devil Brothers – Fresh & Spicy“, Ostring 36, in Bochum hat montags bis freitags zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet. Vorbestellungen unter Tel. (0176) 34 67 36 43 sind erwünscht, vorzugsweise per Whatsapp. EC-Kartenzahlung möglich.

