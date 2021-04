Im Livestream: Bochum gedenkt Sonntagabend der Corona-Toten

Bochum trauert am Sonntag (18. April) gemeinsam um die 190 Menschen, die an und mit Corona staben. Die Gedenkfeier wird als Livestream übertragen.

In Bochum sind seit Beginn der Pandemie 196 Mitbürgerinnen und Mitbürger an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben. Die Stadt nimmt am nationalen Gedenktag teil, mit dem Bundespräsident Steinmeier den Toten und Angehörigen ein Gesicht geben will. Ab 17.30 Uhr findet am Sonntag (18. April) eine Veranstaltung in der Jahrhunderthalle in Bochum statt. Den Livestream finden Sie unten in diesem Artikel.

Bochums OB Eiskirch- „Die Pandemie wird Spuren hinterlassen“ Durch die geltenden Kontaktbeschränkungen war es für Menschen, die an und mit Corona, verstorben sind, aber auch für viele andere im vergangenen Jahr ein einsamer Tod. Angehörige, Freundinnen und Freunde konnten nicht bei ihnen sein, sich oftmals noch nicht einmal von ihnen verabschieden. Trauerfeiern fanden – wenn überhaupt – nur in engstem Familienkreis statt.

Gedenkfeier von Stadt, Kirchen, Moscheen und Jüdischer Gemeinde in Bochum

„Mit dieser schmerzlichen Erfahrung wollen wir die Trauernden nicht allein lassen. Deshalb haben wir beschlossen, an dem vom Bundespräsidenten initiierten nationalen Gedenktag auch in Bochum unserer verstorbenen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gedenken – auch jener, die nicht an oder mit Covid-19, pandemiebedingt jedoch ebenso einsam gestorben sind“, teilen Oberbürgermeister Thomas Eiskirch sowie der Evangelische Kirchenkreis, die katholische Stadtkirche, die Jüdische Gemeinde und die Arbeitsgemeinschaft Bochumer Moscheen gemeinsam mit.

Da es nicht möglich ist, in großer Gemeinschaft zusammenzukommen, wird das Gedenken am Sonntag (18. April) zwischen 17.30 und ca. 18 Uhr als Livestream übertragen. Die Gedenkveranstaltung wird von einer Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt.

Eine Trauerbeflaggung an allen städtischen Gebäuden wird das Gedenken an diesem Tag begleiten und ein Glockengeläut vieler Kirchen in ganz Bochum ruft zur Teilnahme auf.

