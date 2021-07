Im Hochwassergebiet: Männer einer Bochumer Firma verletzt

Bochum/Weilerswist. Zum Teil lebensgefährliche Vergiftungen erlitten Mitarbeiter einer Bochumer Firma. Sie arbeiteten in einem vom Hochwasser beschädigtem Haus.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es bereits am Donnerstagmorgen (10.30 Uhr) in einem vom Hochwasser beschädigten Mehrfamilienhaus in Kleinvernich bei Weilerswist. Drei Mitarbeiter eines Bochumer Spezialunternehmens erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen durch eine massive Vergiftung. Wie der Kölner Stadtanzeiger zuerst berichtete, fanden die Arbeiten im Keller des historischen Klarenhofes statt. Dort befindet sich eine Wohnanlage.

Arbeit im überfluteten Keller

Wie die Polizei in Euskirchen mitteilt, waren insgesamt fünf Mitarbeiter des Spezial-Unternehmens für Wasser- und Brandschadensanierung aus Bochum erlitten schwere CO2-Vergiftungen. Auslöser war eine abgestellte Wasserpumpe im Keller und ein vor dem Lichtschacht stehendes Stromaggregat. Klein-Vernich liegt unmittelbar an dem Flüsschen Erft. Die Erft war durch das Hochwasser zu einem reissenden Strom geworden.

Rettungshubschrauber war im Einsatz

Zwei der Mitarbeiter (46 und 50 Jahre) wurden mittels Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen und ein Dritter (42 Jahre) kam in ein Krankenhaus.

