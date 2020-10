Illegaler Hundehandel: Transporter mit neun Hunden entdeckt

Bochum. Ein Transporter mit neun Hunden ist am Donnerstagabend (22.) in Bochum entdeckt worden. Es könnte sich um illegalen Hundehandel handeln.

Einer illegalen Hundehändler-Gruppe aus Berlin ist die Polizei offenbar in Bochum auf die Schliche gekommen. Am späten Donnerstagabend (22.) gab es einen Einsatz in Höntrop auf dem Wattenscheider Hellweg. In einem Lieferwagen wurden neun Welpen und bereits ausgewachsene Hunde sicher gestellt. Polizei, Tierrettung und das städtische Veterinäramt waren vor Ort.

So waren die Transportboxen mit den Hunden in dem Lieferwagen gestapelt. Foto: KDF - TV picture stephan witte

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 22 Uhr lautes Hundegebell aus einem Lieferwagen gehört. Die sofort alarmierte Polizei stellte fest, dass sich in dem Fahrzeug die nicht ordnungsgemäß gesicherten Transportboxen mit den Tieren befunden haben.

Keine Papier für die Hunde vorhanden

Nach bisherigem Ermittlungsstand, so bestätigt die Polizei, sollen zwei Frauen aus Berlin beteiligt gewesen sein. Es besehe der Verdacht, dass die Tiere hier in Bochum illegal verkauft werden sollten. Für die Hunde konnten keine Papiere und Impfausweise vorgelegt werden. Da diese wichtigen Dokumente fehlten, wurden die Hunde in Zusammenarbeit mit der Tierrettung zum Bochumer Tierheim gebracht.

Dort sind sie vorübergehend untergebracht. Nach Informationen der WAZ sollen sie dort heute (23.) auf ihre Gesundheit untersucht werden.

