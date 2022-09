Feuerwehr Bochum: Ein ICE hielt nach einer Brandmeldung am Sonntagabend im Hauptbahnhof Bochum.

Zugbrand ICE-Brand in Bochum: Feuerwehr rückt mit 33 Kräften aus

Bochum. Eine Rauchentwicklung zwang am Sonntagabend einen ICE zu einem Halt am Bochumer Hauptbahnhof. Der Grund für den Brand ist noch unklar.

Ein Brand an einem ICE hat sowohl die Bahn als auch die Feuerwehr Bochum beschäftigt. Am Sonntagabend (25. September) mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um eine Rauchentwicklung an einem Zug zu untersuchen – das teilte die Feuerwehr Bochum mit.

Gegen 20.35 Uhr kam es an einem ICE, der in Richtung Dortmund unterwegs war, zu einer Rauchentwicklung an einem Waggon. Aus Sicherheitsgründe musste der Zug im Bochumer Hauptbahnhof Halt machen. Dort wurde der ICE erst gesichert und dann auf einen möglichen Brand untersucht.

Brand an ICE: Feuerwehr und Bahn finden in Bochum keine Brandnester

Dabei bauten die gerufene Feuerwehr und die Deutsche Bahn das betroffenen Zugteil ab und suchte fieberhaft nach einem Brandnest. Gefunden wurde allerdings nichts. Auch der Rauch war nach Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verschwunden. 33 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz.

Alle Passagiere blieben unverletzt und die untersuchten Zugteile waren weitestgehend unbeschadet. Der Grund für die Rauchentwicklung ist noch unklar. (Red)

Feuerwehr und Bahn stellten an dem ICE im Bochumer Hauptbahnhof am Sonntagabend keine größeren Schäden fest. Foto: Feuerwehr Bochum

