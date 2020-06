Husemannplatz in Bochum: Finale Entscheidung fällt Freitag

An diesen Tischen in der Jahrhunderthalle entscheidet am Freitag (19. Juni) ein 32-köpfiges Gremium, welcher der 14 Entwürfe für die Neugestaltung des Husemannplatzes sich durchsetzt.

Bochum. Architekten haben aus Wünschen der Bochumern Entwürfe für den Neubau des Husemannplatzes entwickelt. Freitag (19. Juni) fällt die Entscheidung.

Ein Ort mit Aufenthaltsqualität und Wasserelementen – so soll der Husemann-Platz aussehen, wenn er fertig ist. 14 Architektenbüros haben ähnliche und doch unterschiedliche Entwürfe bei der Stadt eingereicht, auf die die Bochumer am Donnerstag (18. Juni) in der Jahrhunderthalle einen Blick werfen durften. Freitagabend (19. Juni) entscheidet ein 32-köpfiges Gremium, welcher Vorschlag gewinnt.

„Uns war es ganz wichtig, trotz Corona eine Bürgerbeteiligung bei diesem Projekt möglich zu machen“, so Oberbürgermeister Thomas Eiskirch bei der Präsentation der Entwürfe. Mit Maske und genug Abstand konnten sich Interessierte die Ideen anschauen, bereits am frühen Mittag haben das rund 50 Bochumer getan. Einer von ihnen resümierte beim Betrachten der Entwürfe: „Der Platz muss Verweilmöglichkeiten haben, für Kinder, aber genauso für Ältere. Mir ist es ganz wichtig, dass es ein Café mit Außenanlagen und einer Toilette gibt.“ Einen Favoriten hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Husemannplatz: Bochumer konnten schon im März 2019 Vorschläge abgeben

Joachim Hettwer hat sich schon vor der Entscheidung der Jury ein Bild davon gemacht, wie der Husemannplatz nach seiner Neugestaltung aussieht. Insgesamt stehen 14 Entwürfe zur Auswahl. Wie diese aussehen, darf noch nicht veröffentlicht werden. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Schon im März 2019 konnten die Bochumer bei einer ersten Veranstaltung Ideen und Anregungen für eine Neugestaltung abgeben. In der Folge hatte die Stadt Bochum einen Wettbewerb ausgeschrieben, um eine gute planerische Lösung für den Platz zu finden. Gesucht wurde ein hochwertiger, gestalterisch und stadtökologisch nachhaltiger Entwurf.

Sitzmöglichkeiten und Wasserspiele finden sich in fast allen der 14 Entwürfe für den Husemannplatz wieder. Hinzu kommen unterschiedliche Lichtprojektionen, Pflanzbeete und Bäume. Welcher der Entwürfe, die vor der finalen Entscheidung nicht veröffentlich werden dürfen, am Ende das Rennen macht, entscheidet eine Jury am Freitag. Diese lässt auch die Bewertungen der Bürger einfließen. In der Jury sitzen unter anderem sogenannte Sach- und Fachpreisrichter, Vertreter aus der Politik und von der Initiative Bochumer City (IBO). Die Mehrzahl der Entscheider ist laut Stadt unabhängig von Bochum.

Husemannplatz soll zeitgleich mit Viktoria-Karree fertig werden

Der Husemannplatz soll fertig saniert sein, wenn auch das Viktoria-Karree in der Innenstadt voraussichtlich im Jahr 2022 fertig gestellt ist. Welches Architektenbüro für den Zuschlag für seinen Entwurf bekommt, will die Stadt am Samstag mitteilen.

