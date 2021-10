In ein Krankenhaus gebracht wurde am Donnerstag ein 73-Jähriger, der mit seinem Fahrrad in Bochum gestürzt war. Ihm war ein Hund vor das Rad gelaufen. (Symbolbild)

Polizei Hund bringt am Ümminger See in Bochum Radfahrer zu Fall

Bochum. Ein Hund verursachte einen Unfall am Ümminger See in Bochum. Das Tier lief vor das Rad eines 73-Jährigen, der stürzte und sich dabei verletzte.

Ein 73 Jahre alter Radfahrer aus Bochum ist bei einem Unfall in Bochum verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, lief dem Mann, der am Ümminger See unterwegs war, ein Hund vor das Rad. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 16 Uhr.

Ein 46-jähriger Wittener befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund am Ümminger See. Der Hund spielte im Bereich des Wassers. Zeitgleich fuhr der 73-jährige Bochumer mit seinem Rad um den See.

Der Vierbeiner lief plötzlich vom Ufer aus in Richtung des Rad- und Fußweges und vor das Fahrrad des Bochumers. Dieser stürzte und wurde dabei verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

