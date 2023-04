Hummel fliegt ins Auto: Ein Verletzter bei Frontalunfall

Bochum. Ein Lieferwagen ist in Bochum in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Pkw kollidiert. Ein Insasse wurde dabei verletzt.

Eine Hummel im Innenraum eines Autos soll die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall sein.

Laut Polizei befuhr am Montag gegen 14.45 Uhr ein 59-jähriger Bochumer mit seinem Lieferwagen über die Kohlenstraße in Richtung Weitmar. Nach eigenen Angaben sei in Höhe der Bahnstraße eine Hummel durch das geöffnete Fenster ins Fahrzeuginnere gelangt und in sein Gesicht geflogen. Der Bochumer erschrak und verriss das Lenkrad, wodurch er von seiner Fahrspur abkam und in den Gegenverkehr geriet.

Verletzter Autofahrer wurde in ein Bochumer Krankenhaus gebracht

Er stieß mit einem entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls 59-jährigen Bochumers zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Lieferwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Geschätzter Sachschaden: rund 23.000 Euro. Die Polizei sperrte den Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden ab,

