Rund 20 Food Trucks und Anlaufstellen bieten beim „Hüftgold“-Festival – hier ein Archivbild – entlang der Hattinger Straße in Linden Kulinarisches von Backkartoffel bis Waffel.

Street-Food-Markt „Hüftgold“-Festival: Drei Tage Street-Food in Bochum-Linden

Linden. Schlemmen und Schlendern auf der Lindener Meile: In Bochum steht am Wochenende wieder das Street-Food-Festival „Hüftgold“ an. Das wird geboten.

Was darf’s denn sein? Tapas oder Tacos? Currywurst oder „Philly Cheesesteak“? Crêpes oder Eis? Und dazu Craft Beer oder doch lieber ein Glas Wein? Entlang der Hattinger Straße im Herzen von Bochum-Linden steigt von Freitag (16. Juni) einmal mehr das „Hüftgold“-Festival: Rund 20 Trucks und Stände bieten dann bis Sonntag Street Food.

Der Veranstalter, die Werbegemeinschaft „Linden bewegt“, verspricht eine kulinarische Weltreise auf der Lindener Meile: „Lasst euch von verführerischen Düften in unbekannte Welten entführen“, heißt es im Programmheft.

„Hüftgold“-Festival in Linden: Kunsthandwerkermarkt am Samstag und Sonntag

Los geht’s am Freitag, dann ist die Food-Truck-Meile von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag läuft die Veranstaltung von 14 bis 22 Uhr, Sonntag geht’s von 12 bis 18 Uhr weiter. Und es bleibt nicht beim Street-Food-Festival: Samstag und Sonntag wird „Hüftgold“ durch einen Kunsthandwerkermarkt ergänzt. „Viele regionale Handwerkerinnen und Handwerker sind dabei und präsentieren ihre Produkte“, kündigt die Werbegemeinschaft an.

Zum Finale gibt’s zudem einen verkaufsoffenen Sonntag: Dann sind die Geschäfte entlang der Lindener Meile von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stadt hatte den Veranstaltern des Street-Food-Festivals attestiert, dass „Hüftgold“ selbst „einen hohen Publikumsstrom“ auslöse. Von daher sprach nichts gegen eine Sonderöffnung für die umliegenden Geschäfte. Hintergrund: Bei verkaufsoffenen Sonntagen muss nach Ladenöffnungsgesetz ein besonderer Anlass im Vordergrund stehen, nicht das Shopping-Erlebnis in den Läden. „Hüftgold“ selbst rechnet – je nach Wetter – mit mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern.

„Hüftgold“ Bochum: Street Food von bekannt bis exotisch

Kulinarisch dürfte jedenfalls für fast alle Geschmäcker etwas dabei sein: Gewohntes wie Currywurst oder Burger, aber auch Exotisches wie venezolanische Arepas (Maisfladen mit Käse, Kochbananen, Fleisch oder Bohnen) oder griechische Loukoumades: frittierte Teigbällchen mit süßen Toppings. „Kommt vorbei, seid probierfreudig, neugierig und chillt bis in den Abend bei entspannten Beats unserer DJs“, fordert Stefan Rodemann die Lindener auf.

Die Hattinger Straße ist für den Autoverkehr von der Hasenwinkeler Straße bis zur Keilstraße gesperrt am Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Parkplätze rund um die Street-Food-Meile sind rar, deshalb empfiehlt der Veranstalter die Anreise mit dem ÖPNV. „Das schont die Umwelt und eure Nerven.“ Linie 308/18, Ziel: „Südbad“. Weitere Infos auf der Homepage der Werbegemeinschaft: www.linden-bewegt.de.

