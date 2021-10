HSG Bochum hat den höchsten Frauenanteil in Deutschland

Bochum. An der Hochschule für Gesundheit Bochum gibt es unter den Studierenden deutschlandweit den höchsten Frauenanteil. Bei Lehrenden ist es ähnlich.

Die Hochschule für Gesundheit (HSG) in Bochum hat unter den Studierenden den höchsten Frauenanteil Deutschlands. Die Quote liegt bei 84,6 Prozent, so ein Ranking des Centers of Excellence Women and Science (CEWS), das sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes bezieht.

Bereits 2019 formte die Hochschule für Gesundheit gemeinsam mit der Hochschule Fulda und der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg die Spitzengruppe des Rankings nach Gleichstellungsaspekten des Centers of Excellence Women and Science (CEWS) im Bereich Fachhochschulen. Neu hinzugekommen auf dem gemeinsamen ersten Platz ist nun die Europäische Fachhochschule in Brühl.

Hochschule für Gesundheit Bochum: Hohe Frauenquote auch bei Lehrenden

Der Frauenanteil beim wissenschaftlichen Personal der HSG beträgt dem Ranking nach 74 Prozent, der zweithöchste Wert in dieser Kategorie – nach der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Beim Frauenanteil unter den Professoren und den Promovenden ist die Hochschule für Gesundheit mit 62,2 und 59,9 Prozent in der Top 5 der deutschen Fachhochschulen vertreten.

„Wir freuen uns sehr über diese tolle Platzierung im CEWS-Ranking. Aufgrund der rein qualitativen Auswertung spiegelt das Ranking nicht den Erfolg individueller Gleichstellungsarbeit wider. Trotzdem ist eine Platzierung in der Spitzengruppe ein schönes Signal und bestärkt uns, weiter an den verschiedenen Gleichstellungsthemen der Hochschule zu arbeiten“, erklärte Prof. Renate Schramek, zentrale Gleichstellungsbeauftragte und Professorin für Gesundheitsdidaktik.

Um die Gleichstellung an den Hochschulen vergleichen zu können, werden im CEWS-Ranking verschiedene Indikatoren berechnet. Diese Summe der Platzierung für die einzelnen Indikatoren ergibt die Platzierung im Gesamtranking.

Das CEWS-Ranking nach Gleichstellungsaspekten erscheint seit 2003 alle zwei Jahre und vergleicht die Gleichstellung von Frauen und Männern auf Hochschulebene bundesweit anhand von quantitativen Daten. Das aktuelle Ranking bezieht sich auf die Hochschulzahlen des Jahres 2019 und beruht ausschließlich auf Daten des Statistischen Bundesamtes.

